Quinta convocatoria en año y medio para cubrir ocho plazas de médico de Familia en el Bierzo

Consultorio médico de Molinaseca / EBD

La Consejería de Sanidad publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la quinta lista para cubrir las plazas de una oposición de Medicina Familiar y Comunitaria, después de 16 meses en que comenzó el proceso de selección del personal. Se trata de la oposición de 2018, de la que aún faltan por cubrir ocho puestos de personal estatutario fijo de médico de Familia, todos ellos pertenecientes a la Zona Básica de Salud del Bierzo. Por lo tanto, la Junta está aún pendiente de cerrar un proceso de adjudicación que contemplaba 302 plazas y que se inició con la publicación del primer listado en junio de 2020.

La falta de interés por ocupar ocho plazas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, pese a que conllevan obtener una plaza fija en Sacyl, impide cerrar una oposición que corresponde al año 2018. Y es que los profesionales que aprobaron esa oposición se niegan a trabajar en esas consultas y optan por continuar como personal interino al considerar que las vacantes ofrecidas por la Consejería de Sanidad no les interesan, ya sea por que son puestos de difícil cobertura en zonas rurales o están alejados del lugar donde residen en la actualidad.

La Gerencia Regional de Salud publicó el primer listado el 12 de junio en el Bocyl, que recogía la oferta de las 302 plazas recogidas en la oposición de 2018 de Medicina Familiar y Comunitaria. A diferencia de la anterior convocatoria de 2016 en que todas fueron para trabajar como facultativo de área, en esa ocasión eran de equipo para desempeñar la labor en un centro de salud. Se repartían entre las 39 en el área de salud de Ávila; 54 en la Burgos; 41 en el área de León; 39 en la del Bierzo; otras 39 en el área de salud de Palencia; 22 más en Salamanca; 14 en Segovia; nueve plazas en Soria; y 45 plazas en el área de salud de Zamora.

Tras casi año y medio de proceso de adjudicación de plazas, aún restan por cubrir ocho de las 39 que había para el Bierzo. Se trata de las vacantes en las zonas básicas de salud de Villablino (cinco puestos), Bembibre (una), Puente Domingo Flórez (una) y Cacabelos (una). A lo largo del último año, la Consejería de Sanidad ha tenido que publicar, según la información recopilada por la Agencia Ical, una lista inicial y otras cuatro listas complementarias, la última el pasado lunes, para que los aprobados eligieran su plaza. En la anterior relación, que publicó el Bocyl a finales de mayo, solo se cubrieron tres plazas de las once ofertadas (dos en la zona básica de Bembibre y una en Puente Domingo Flórez). Por lo tanto, mientras aún faltan por ocupar ocho puestos de esa oposición, el resto de compañeros que pudo elegir en primer lugar por contar con más puntuación ya trabaja en el centro asignado desde octubre de 2020. Es decir, un año.

30 aspirantes para ocho puestos

En esta ocasión, la Consejería ha colgado la relación complementaria con 30 aspirantes que superaron el proceso selectivo pese a que solo hay ocho vacantes. El secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León, Salvador Escribano, interpretó que la Junta da “por hecho” que tendrá dificultades para completar los puestos que oferta. Y es que aseguró a Ical que esa problemática deriva de la ubicación de las plazas. La propia orden de la Consejería precisa que con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas ofertadas en el proceso selectivo, y habiendo resultado “infructuosa” la cobertura de “algunas” de ellas, se publica una relación complementaria con nuevos aspirantes que superaron la oposición.

Se trata, sin duda, de puestos de difícil cobertura, que no despiertan el interés de los profesionales. Un claro ejemplo es Villablino, que está a 110 kilómetros y a hora y media en coche de León, la misma distancia que a Oviedo.

La oposición correspondiente al año 2018 ofertaba diez vacantes en la Zona Básica de Villablino, de las que solo se han cubierto cinco, después de cuatro listados. Es decir, faltan la mitad de plazas por asignar que, en el mejor de los casos, serán consultas acumuladas por los poco profesionales existentes, interinos y personal de área. Una situación que, según el responsable sindical, repercute en la calidad de la asistencia que reciben los pacientes.

Plazas de difícil cobertura

Escribano hizo referencia al problema de fondo por el que determinadas plazas de Medicina de Familia no se cubren al ser puestos de difícil cobertura en la sanidad de Castilla León. No en vano, aseguró que este tipo de plazas en el Bierzo hay que considerarlas como tal y para eso está la norma que se publicó en el Bocyl en 2019 pero que la Junta no ha desarrollado ni avanzado en su regulación. “Urge incentivar económicamente estas plazas que no quiere la gente, pero también favorecerlas que pasa por dar mayor puntuación a esos profesionales a la hora de optar en los concursos de traslados y las carreras profesionales y una flexibilización de la conciliación de la vida familiar y laboral”, aseveró.

El responsable sindical lamentó que la Consejería se queje de la falta de médicos, que impide, en ocasiones, cubrir las sustituciones, pero la realidad es que muchos profesionales se han ido a otras comunidades autónomas ante las mejores condiciones que tenían en esos lugares. Al final, es la ley de la oferta y la demanda por que en determinadas especialidades como Medicina de Familia el profesional interino se puede permitir el lujo de renunciar a una plaza y seguir con su trabajo en una consulta más atractiva y con más medios o bien estar cerca de su residencia.

Al igual que en los cuatro casos anteriores, ahora, los adjudicatarios disponen de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la nueva orden en el Bocyl, para presentar la documentación acreditativa necesaria para poder tomar posesión de la plaza elegida.