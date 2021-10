Copete: “Este equipo tiene ganas de ganar”

Copete, en la sala de prensa de El Toralín. / SDP

A pesar de ser debutante en la categoría, José Manuel Arias Copete se ha convertido en el baluarte de la defensa de la Ponferradina y es el jugador que más minutos acumula (704) en el inicio liguero de los blanquiazules. El central pasó este martes por la sala de prensa de El Toralín, donde remarcó el carácter competitivo del equipo como una de las señas de identidad de la Deportiva.

“Después del partido contra el Valladolid salimos con una sensación un poco agridulce, porque pudimos ganar al final, aunque también es cierto que pudimos quedarnos sin nada”, aseguró, “pero eso demuestra que somos ambiciosos“. En cualquier caso, “un punto contra un rival como el Valladolid es positivo. A pesar de que nos remontaron muy rápido el 1-0, el equipo reaccionó para intentar darle la vuelta y me quedo con esas ganas de ganar”.

Copete admitió que las críticas de Bolo sobre la gestión de los últimos minutos en ese partido “las compartimos todos, no supimos gestionar el final, nos llevó por delante la situación de vernos con uno más y quisimos hacer las cosas más rápido de lo debido. Esto nos va a servir para aprender, seguro”.

En cuanto a su actuación particular, el central astigitano aseguró que “yo vine aquí pensando en tener los máximos minutos posibles a pesar de la dura competencia que tenemos en la defensa. No puedo estar más contento, porque he jugado todos los partidos y mi meta es ayudar todo lo que pueda al equipo“. Copete también recordó lo que le dijo su paisano y leyenda blanquiazul, Jonathan Ruiz, cuando firmó por la Ponferradina: “Él sólo me hablaba maravillas del club y de la ciudad y estoy viendo que todo era verdad”.

La Real Sociedad B, un rival duro

En cuanto al partido del próximo domingo ante la Real Sociedad B, el central deportivista advirtió de que “tienen todo lo bueno y lo malo de un filial. Hay que respetarlos porque igual que les puede salir un mal partido también pueden sacar su mejor versión. El primer equipo cuenta con ellos porque son muy buenos, por algo están también en Segunda. Vamos con respeto pero sin miedo y con la intención de sumar los tres puntos”.

Para ese partido Jon Pérez Bolo no podrá contar con el guardameta Amir, convocado por la selección de Irán para los partidos de clasificación para el Mundial de Catar que la selección asiática disputará ante Emiratos Árabes Unidos el día 7 y frente a Corea del Sur el día 12.