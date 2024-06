Juanfran García compareció en la sala de prensa del Nuevo Arcángel decepcionado con la eliminación y, sobre todo, por cómo se produjo, ya que a su entender “hemos sido tremendamente superiores los 180 minutos. El fútbol no ha sido justo, hemos hecho muchísimo más que ellos tanto en la ida como hoy. No es fácil venir con este resultado y que durante 99 minutos el campo esté callado, eso es prueba de que la Ponferradina les ha metido miedo”.

El técnico de la Deportiva lamentó que “los detalles y la efectividad han sido claves. Una jugada a balón parado en la ida y el gol en los primeros minutos en la vuelta. Si quitamos esos detalles, hemos sido muy superiores y es una pena. El equipo está hundido, tristes, jodidos, llorando…”.





Juanfran también cargó contra el árbitro por el penalti señalado en el primer minuto del descuento cuando la Ponferradina aún tenía opciones de forzar la prórroga: “Los que trabajáis conmigo sabéis que nunca he hablado de los árbitros, ni para bien ni para mal, pero lo que ha pasado tanto en la ida como en la vuelta lo hemos visto todos, no hay que decir más. No te pueden pitar ese penalti en el minuto que era y según estaba el partido de abierto. Es el único penalti de la historia que pitan sin que el jugador se caiga al suelo. Es eso, son las faltitas que te merman, las que pitan para un lado sí y para el otro no… Las imágenes están ahí, pero no sirven para nada. Si el partido está a un nivel de exigencia máxima, el penalti tiene que ser que saquen al jugador 18 metros del campo, lo que no puede pitar es lo que pita, que es de risa“.

Por último, preguntado por su futuro, el entrenador valenciano aseguró que “no es momento de hablar de eso ahora. El martes o el miércoles, cuando el club quiera estamos a su disposición para hablar“. Eso sí, confesó que le gustaría empezar un proyecto desde cero en la Ponferradina: “Estoy agradecido a la Deportiva por las dos oportunidades que me ha dado. He venido siempre en situaciones difíciles, con un equipo que no has hecho tú desde el principio… Claro que me gustaría hacer un proyecto desde el principio”.

Declaraciones del presidente de la Ponferradina

El presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, habló en los micrófonos de Onda Bierzo al final del partido y reconoció que “es un palo muy grande porque lo tuvimos cerca. Los chavales están tristes, pero ya pasó y hay que tirar para adelante. Yo siempre confío en la Ponferradina y creía en la remontada, pero no ha podido ser”.

Respecto al futuro, Fernández Nieto aseguró que “la Deportiva está por encima de todo. Algunos se marcharán, otros se quedarán, pero tenemos que intentar hacer un buen equipo para estar ahí arriba otra vez e intentar el ascenso”.

Finalmente, el presidente mandó “un abrazo muy grande a toda la afición. Hay que seguir peleando y estar orgullosos de la Ponferradina, que es un club muy grande y serio”.