'Corea entre palabras' en El libro imposible

'El libro imposible', nueva librería en Ponferrada. / EBD

El próximo lunes 27 de marzo a las 19:00 horas, tendrá lugar en El libro imposible (Calle Gil y Carrasco, 2 – Plaza de la Encina) el encuentro literario ‘Corea en palabras’ con la autora Kim Cho-yeop. Este evento forma parte de un ciclo organizado por el Centro Cultural Coreano en España que celebra, en colaboración con Cervantes y Compañía, el Mes de la Literatura Coreana. La entrada es libre hasta completar aforo.

Kim Cho-yeop (Ulsan, 1993), es autora de Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, uno de los grandes fenómenos literarios de Corea del Sur. Kim Cho-yeop es científica y ha sido galardonada con el Korea Literary Prize for Science Fiction. Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, publicada por la editorial Temas de hoy, es su primera obra publicada en España. Cuenta con más de 200 000 ejemplares vendidos en todo el mundo. Durante el encuentro, se producirá un intercambio de ideas entre los lectores y la autora sobre el tema «La distopía o la utopía, ¿qué mundo que viene?». Por su parte, Kim Hye-jin (Daegu, 1983), autora de Sobre mi hija, saludará a los lectores de forma telemática.

Sobre Kim Cho-yeop

Kim Cho-yeop apareció como un cometa en el mundo literario coreano. En 2017, el año de su debut, fue galardonada en los Korea Science Fiction Awards en las categorías de relato corto y novela gracias a Book Missing inside a Library y a Si no podemos viajar a la velocidad de la luz. En 2019 recibió el Today's Writer Award , un premio que se otorga a autores jóvenes debutantes. Se licenció en química en el Pohang University of Science and Technology, donde más tarde también obtendría un máster en bioquímica gracias a un estudio sobre los sensores de proteínas. Sus conocimientos científicos y su arte para la escritura se armonizan para dar forma a una apasionante obra de ciencia ficción. Es considerada una de las autoras más destacadas de la literatura contemporánea coreana, ya que ha contribuido significativamente al resurgimiento de la ciencia ficción.

Si no podemos viajar a la velocidad de la luz es su obra debut, pero también es su obra más popular. Se trata de una antología de relatos de ciencia ficción que presenta sociedades futuristas en las que conceptos como viajes interplanetarios o la clonación genética son una realidad. Las historias las protagonizan en su mayoría mujeres y giran en torno al sufrimiento que producen los problemas sociales actuales. Difícilmente definible, el género de esta obra se encuentra a medio camino entre lo distópico y lo utópico.

Sobre Kim Hye-jin

Si tuvieran que definir a Kim Hye-jin con una frase, sería la “autora del realismo de Corea”. La autora se centra en desvelar tabúes de la sociedad y describir problemas a los que se enfrentan las sociedades desarrolladas, todo ello con un enfoque realista. A través de sus protagonistas, la autora describe al detalle una sociedad coreana en la que el avance tecnológico sin precedentes no deja cabida a la concienciación sobre problemas tan graves como la desigualdad o la marginación. Este estilo realista viene marcado desde su obra debut Chicken Run.

En tan solo 8 años de carrera como autora, Kim Hye-jin ha recibido el JoongAng Literature Award y el Shin Dong-yup Prize for Literature. En 2020, Sobre mi hija, su primera novela publicada en España, recibió el Daesan Literary Award. Actualmente es considerada una de las figuras más influyentes de la literatura coreana del siglo XXI.

Sobre mi hija expone la discriminación, el odio y la estigmatización que sufren las mujeres día a día por su condición de serlo o por su orientación sexual. Además, esta obra también muestra la pobreza de las personas mayores, el desentendimiento generacional y el sacrificio de los padres como algo que se daba por sentado. Los lectores, tanto españoles como coreanos, se identifican fácilmente con los protagonistas, pues estos exponen problemas muy presentes en la sociedad actual. La naturaleza de la obra le ha llevado a ser traducida a varios idiomas, entre los que se incluye el inglés o el francés. El periódico francés Libération, destacó la obra de Kim Hye-jin debido a su nominación al Emile Guimet Prize, un premio que promociona la literatura asiática en Francia.