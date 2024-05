Juanfran García se fue satifecho con la victoria ante el Cornellà e incluso aseguró que “podría haber llegado antes”, destacando que con el 4-4-2 que puso de inicio “hemos hecho todo desde el principio para ganar, modificando el sistema y buscando un equipo más ambicioso. Hemos hecho un primer tiempo francamente bueno salvo diez minutos y en el segundo no hemos salido igual, pero hemos sabido contrarrestar los minutos de peligro. Los cambios han sido ofensivos y siempre buscando la victoria. Ofensivamente el equipo ha estado bien, quizá nos ha faltado algo de calma en zona de finalización, pero en defensa hemos estado a una altura ideal y eso nos ha dado los tres puntos”.

El técnico valenciano reconoció que “a mí también me gusta más” esta propuesta más ofensiva, pero “si no la hemos utilizado antes es porque no teníamos a los jugadores de banda que queríamos por las lesiones de Cerdà y Dacosta. Hasta que han podido entrenar con el equipo y coger físico hemos amoldado el esquema a los jugadores que teníamos”.





El entrenador de la Deportiva no dudó en mojarse en la jugada polémica del gol anulado a Andújar, afirmando que “sí que ha sido gol y ellos se han dado cuenta enseguida. Dicho esto, la Ponferradina se tiene que levantar de cualquier golpe y, si el árbitro ha entendido que es fuera de juego, pues es, no podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es que, a pesar de que nos anulen un gol, tener la rebeldía de decir ‘vamos a meter otro’ y no protestar al árbitro. No podemos buscar excusas en torno a eso”.

En ese sentido, Juanfran se felicitó por “el compromiso de todos los jugadores con la situación que tenemos entre manos” y agradeció “el apoyo de la afición, que ha estado ahí hasta el último instante creyendo en que íbamos a consegui los tres puntos”.

Finalmente, mirando ya al partido contra el Real Unión del próximo domingo en El Toralín, el entrenador de la Ponferradina señaló que “no sé si será definitivo” para asegurar el playoff. “Vamos partido a partido y tenemos tres finales, que para mí es una, porque el próximo partido es el más importante. Tenemos que seguir con esta actitud. Venimos de una semana de entrenamiento con todos los jugadores enchufados, buen ambiente e intensidad, y eso se refleja en el partido”.