Cortado el acceso a la N-120 y a La Barosa desde Carucedo en ambos sentidos

El acceso a la N-120 y a La Barosa ha sido cortado al tráfico debido a las obras que se están realizando en el puente de esta última pedanía. Anteriormente, los operarios habían cortado la N-120 pero habían abierto los carriles laterales para no trastocar el tráfico de la zona. Sin embargo, este fin de semana abrieron al tráfico la N-120, que pasa por debajo del puente, y cortaron los carriles laterales.

Por ello, es inviable acceder a la zona de Carucedo y de Puente de Domingo Flórez desde La Barosa por esta vía en ambos sentidos, para ir y para volver. Se desconoce el tiempo que permanecerá cortado este carril.

El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, asegura que han habilitado un camino para acceder a Carucedo, no obstante, no es recomendable transitarlo porque "las condiciones para circular por él no son las adecuadas".

Obras en el puente de La Barosa

El puente de La Barosa, en la N-120 del término municipal de Carucedo, comenzó el montaje del esqueleto sobre el que se pondrá el tablero de prelosas prefabricadas el pasado mes de abril. Se trata del impulso que le faltaba a una obra que se inició en enero y que supuso la demolición de la anterior pasarela, que no podía soportar durante más tiempo el daño estructural provocado por un camión a su paso por esta carretera.

La empresa Hergonsa llevó a cabo el pasado mes de enero la demolición del viaducto sobre la N-120 a la altura de La Barosa, una estructura que había quedado dañada el pasado mes de agosto tras el impacto de un camión que transportaba a su vez un volquete. Este puente, que sirve de acceso a Las Médulas y Carucedo desde la N-120, permanecía cortado al tráfico desde el citado accidente.

La intención es finalizar los trabajos entorno a al mes de julio para poner fin a una situación que afecta de manera especial a los transportistas de pizarra de la zona, pero también a vecinos y turistas.