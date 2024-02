Las Cortes aprueban una PNL respaldando la mayoría de las reivindicaciones del campo

Pleno de las Cortes de Castilla y León. / R. Cacho

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Popular en la que se recoge la mayor parte de las reivindicaciones por las que estos días se manifiestan agricultores y ganaderos de toda España. La iniciativa fue rechazada por el procurador de Podemos Pablo Fernández, mientras que el PSOE se abstuvo y el resto de grupos votaron a favor. No obstante, durante el debate, el PP rechazó la propuesta de Vox de incluir en la proposición no de ley que se instara al Gobierno a que España abandone la Agenda 2030 y a plantear ante la UE la derogación del Pacto Verde Europeo.

Desde el Partido Popular, el procurador Francisco Javier Carpio resaltó que se trata de un “plan de choque” ante la difícil situación que está atravesando el campo por el “abandono” por el Gobierno. “El campo se desangra por falta de políticas nacionales”, apuntó Carpio, que también hizo referencia al incremento de los costes de producción, la competencia desleal, el aumento de la burocracia y al establecimiento de impuestos al “plástico y al azúcar”. El procurador del PP también denunció que desde el Gobierno se este apaleando al sector durante sus manifestaciones y resaltó que resulta fundamental garantizar la independencia alimentaria.

Por su parte, José Antonio Palomo, de Vox, argumentó que durante los últimos años se han tomado medidas “absurdas” por parte del PSOE y del PP que han llevado al límite a los agricultores y ganaderos y recordó que su partido lleva años reclamando las reivindicaciones que ahora plante al sector. A su vez, aseguró que es el momento de demostrar al sector que “hay luz al final del túnel y que pueden vivir dignamente de su trabajo”. “Desde Vox les vamos a defender, ya que de lo contrario se cerrarán explotaciones, nuestros pueblos desaparecerán y los productos agrarios subirán”, sentenció.

Mientras tanto, el procurador socialista Juan Luis Cepa lamentó que PP y Vox apoyen ahora la Ley de Cadena Alimentaria cuando la “han despreciado” y recordó que la pasada legislatura todos los grupos parlamentarios de las Cortes consensuaron una propuesta sobre ecoesquemas de la PAC, que fue recogida por Ministerio de Agricultura y aplicada en la estrategia nacional.

Cepa también resaltó que las propuestas que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha trasladado al sector supera lo recogido en la moción del PP y acusó a los ‘populares’ de “cinismo político” y de pretender engañar a la opinión pública. Además, argumentó que con el Gobierno de Pedro Sánchez se está invirtiendo en modernización de regadíos más que en los últimos 20 años.

En la moción se reclama al Gobierno reforzar la imagen de España en los mercados, como país atractivo por la calidad de los productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía. Además, también se pide garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar la dependencia de terceros países.

La flexibilización de los criterios de aplicación de la Política Agraria Común a efectos de reducir los trámites y revisar los ecorregímenes y el impulso al Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos, así como modernizar antiguos y nuevos regadíos, son otras de las reclamaciones, junto con la revisión de la Ley de la cadena alimentaria.

También se pide replantear el plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y reformar el PERTE agroalimentario, “revisando los criterios y fondos asignados por el Gobierno, a fin de que se ajusten a las características del tejido agroindustrial de nuestro país”. Por último, también se plantea crear un grupo de expertos que revise las actuales políticas de sanidad animal, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades.

No a 150 millones de ayudas al campo

Por otro lado, las Cortes, con el voto en contra de PP y Vox, instar a la Junta a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y a que se consigne un fondo de 150 millones en los próximos presupuestos de ayudas directas al campo. La proposición no de ley del Grupo Socialista, que recibió el apoyo del resto de los grupos de la oposición, no contó con el respaldo del PP tampoco al primer punto, relativo a la Agenda 2030, pese a que presentó una enmienda, no aceptada por el socialista José Luis Vázquez por incluir criticas a los ecologistas.