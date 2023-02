Las Cortes no concederán la Medalla de la institución este año por falta de unanimidad

La propuesta de Pollán de concederla a la Guardia Civil no logra el apoyo de todos los grupos al abstenerse el PSOE y condicionar su 'sí' el PP a que hubiera consenso

El presidente de las Cortes Carlos Pollán junto a Ana Sánchez y Francisco Vázquez en la reunión de la Junta de Portavoces. / M. Chacón

Las Cortes de Castilla y León no concederán finalmente la Medalla de la institución con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía al no contar con unanimidad de los miembros de la Mesa la propuesta del presidente de la Cámara, Carlos Pollán, a favor de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil.

La Mesa de las Cortes trató el asunto en una reunión no presencial después de que ayer no se llegará al consenso, pero tampoco hubo unanimidad. Por un lado, los representantes del Grupo Socialista mantuvieron su abstención y plantearon que se le diera también a los medios de lucha contra incendios, y el PP condicionó su ‘sí’ a que hubiera un acuerdo de todos.

En sendos comunicados, la Presidencia de las Cortes y el Grupo Vox lamentaron que la propuesta de Carlos Pollán no se haya respaldado, lo que recuerdan que es la primera vez que ocurre desde que se instauró esta máxima distinción del Parlamento de Castilla y León, pese a contar con el requisito necesario del expediente que determina los méritos o circunstancias que aconsejan y justifican la concesión.

Igualmente, ambos recordaron que, conforme al Reglamento de distinciones, corresponde al presidente de las Cortes tomar la iniciativa en el proceso o a solicitud de cualquiera de los grupos parlamentarios. Este miércoles, Pollán comunicó a los miembros de la Mesa su candidatura, la Guardia Civil, algo “razonable” y “sensato” para los ‘populares’, mientras los socialistas pidieron que se buscara el consenso de los grupos.

Al día siguiente, el jueves, la Mesa no logró alcanzar la unanimidad sobre la propuesta de la Guardia Civil, tras oír las posiciones de la Junta de Portavoces, por lo que se dejó la decisión para este viernes. Hoy, los socialistas mantuvieron su abstención al considerar que no se había buscado el apoyo de todos, pese a aceptar que la Guardia Civil mereciera el reconocimiento. También alegaron que no se había incluido a los medios de lucha contra el fuego, según explicó a Ical la vicepresidenta segunda, la socialista Ana Sánchez.

El portavoz ‘popular’ Raúl de la Hoz indicó que los dos miembros de la Mesa de su grupo apoyaron la propuesta del presidente, pero defendieron que la Medalla debía concederse por acuerdo unánime, como es tradición, sin que se produjera una votación como tal. Entendían que la propuesta era “válida”, pero que no podía mantenerse sin un respaldo de todos, lo que llevó a que la Mesa decidiera que no había lugar a conceder la distinción este año.

De la Hoz lamentó que el PSOE haya buscado “embarrar” esta cuestión, tras aceptar -dijo- en un primer momento la propuesta de Pollán sin expresar sus reticencias. También criticó que se hagan públicas las distintas alternativas, ya que consideró que ellos también tenían la suya, pero en aras del consenso no la desvelaron ya que recalcó no se trata de entregar una medalla por cada grupo.

Por su parte, la socialista Ana Sánchez argumentó que el presidente de la cámara retiró su propuesta al no contar con el apoyo de los grupos, si bien señaló que podría haber salido adelante, porque contaba con el respaldo del propio presidente y la secretaria Fátima Pinacho, ambos procuradores de Vox.

Al respecto, la representante socialista acusó al presidente de las Cortes de mentir “falazmente” sobre las deliberaciones de la Mesa con un comunicado que, denunció, lleva el “emblema” de las Cortes. Ayer, insistió, se abstuvieron al constatar la falta de acuerdo y criticó que el presidente de las Cortes no hiciera “movimiento alguno” en las últimas 24 horas.

Además, defendió que su grupo registró formalmente la propuesta de darle la distinción a todos los miembros de los medios de lucha contra incendios forestales, incluida la Guardia Civil, tras un verano con cuatro muertos y miles de hectáreas calcinadas, e hizo constar que en otras ocasiones se había entregado más de una distinción.

El Grupo Vox de las Cortes denunció el “bloqueo” del PSOE y el uso “partidista” de la Mella. “Nos encontramos ante un nuevo desprecio a las instituciones y a su normal funcionamiento y que ahora incluye a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil por parte del Partido Socialista”, añadió en un comunicado.

Además, los de Abascal recordaron que siete procuradores socialistas le negaron el saludo al presidente de las Cortes al inicio de la legislatura, así como el “intento de bloqueo” en la elección de senadores o, más recientemente, a que se pusiera en duda a los servicios jurídicos de la institución.

Finalmente, esta nueva polémica ha dejado conmemoración del 40 aniversario del Estatuto del próximo viernes, 24 de febrero, sin la entrega de la Medalla a ninguna persona o colectivo. En 2020, la Medalla se concedió al Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI Castilla y León) y en 2021 a los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario y sociosanitario. En 2022, las Cortes estaban a la espera de su constitución tras las elecciones adelantadas y no hubo Medalla.