Cosmos recibe la autorización para utilizar CDR en sus hornos

Los combustibles derivados de residuos se elaboran con papel, textil o madera, entre otros, que ya no pueden reutilizarse o reciclarse

Factoría de Cementos Cosmos, en Toral de los Vados. / QUINITO

La Junta de Castilla y León ha autorizado a Votorantim Cimentos, propietaria de la cementera de Toral de los Vados, a utilizar los llamados combustibles derivados de residuos, llamados CDR. La autorización, firmada por el consejero Suárez Quiñones, responde a una petición de la empresa realizada en enero de este mismo año y se considera que supone una modificación “no sustancial” de la actividad de la cementera.

De ahora en adelante, la factoría de Toral de los Vados utilizará anualmente 35.000 toneladas de estos derivados de residuos para incinerar en su horno. Los CDR son un combustible que se elabora con residuos no peligrosos derivados de la actividad de industrias e instituciones que ya no se pueden reutilizar o reciclar. Se preparan con papel, plástico, material textil o madera por parte de agentes autorizados. De esta manera, estos materiales que ya no tendrían uso pueden utilizarse por última vez para aprovechar su poder calorífico.

La cementera de Toral de los Vados es una de las principales industrias de la comarca y su estampa en la ferroviaria villa es uno de los escenarios más reconocibles del Bierzo.

Con la nueva autorización, los consumos de Cosmos quedarán de la siguiente forma: