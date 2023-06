Courel acepta "con deportividad" su relevo en la presidencia del Consejo Comarcal del Bierzo

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel. / QUINITO

Ayer miércoles se anunciaba que el exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, relevaría a Gerardo Álvarez Courel en la presidencia del Consejo Comarcal del Bierzo. Este mismo jueves el propio Courel ha confirmado la información, asegurando que se despide del cargo "triste, porque me gustaría continuar otros cuatro años más, pero entiendo que el partido es quien en su día me ofreció la posibilidad de ser el presidente del consejo, que he tenido la suerte de que me ratificaran cuatro años más, y ahora con la misma deportividad con la que aceptas las victorias en el caso de gobernar, aceptas las derrotas, entendiendo una derrota no volver a ser presidente".

En esta línea, Courel ha manifestado que acepta que "es el partido quien quita y pone estas elecciones que son indirectas, porque las directas es la ciudadanía quien lo hace" y señala estar "satisfecho con la labor que he hecho y triste porque me gustaría rematar una serie de actuaciones que teníamos que hacer, pero confío en que dejándoselas encima de la mesa a Olegario Ramón sea capaz de llevarlas cabo, porque creo que darían mucha visibilidad al consejo". Estas actuaciones serían tanto el parque micológico como la recogida de basuras, aunque el hasta ahora presidente también muestra su deseo de conseguir una sede propia para el consejo.

A pesar de su marcha tras ocho años al frente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel asegura que se pondrá a disposición de la persona que entre a ocupar su cargo "para ayudarle en todo", algo que dice, haría igualmente "si fuera alguien que no fuera de mi partido, como en su día lo hizo Alfonso Arias conmigo".

Por último, Courel ha querido mostrar que se irá de la política "sin hacer ruido", del mismo modo que llegó a la política en el año 2003 de la mano de Jesús Esteban.