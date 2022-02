Estación del Ponfeblino en la localidad berciana de Cubillos del Sil. / Leandro Da Silva

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y secretario comarcal del PSOE, Gerardo Álvarez Courel, recriminó al candidato del PP a las Cortes, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “que se deje de milongas sobre compromiso e inversiones millonarias en el Ponfeblino cuando dista completamente de la realidad”. “Se permite el lujo de pedir la implicación del Gobierno de España para la conservación de las infraestructuras, cuando la titularidad corresponde a la Junta. Está claro que no quieren gastar fondos para poder destinarlos a otras zonas a las que favorecen mucho más que a las comarcas del Bierzo y Laciana, a pesar de tanta promesa”, explicó.

El secretario comarcal del PSOE lamentó que “todo lo que dice el Partido Popular respecto a sus intervenciones en el Bierzo y Laciana se base en mentiras, porque no se han dignado a apostar por ambas comarcas más allá de las promesas vacías”: “Si respecto al parque agroalimentario cada día cambiaban de opinión, con el Ponfeblino han ido más allá y directamente exigen la implicación a otras administraciones, aunque la responsabilidad sea de la Junta”.

En cuanto a las intervenciones de los ‘populares’ en el Ponfeblino, Álvarez Courel detalló que “excepto una pequeña parte que han adjudicado en uno de los puentes del embalse de Las Rozas, en el resto no han invertido apenas un euro, y porque peligraba su estructura”. Añade que solo han dado 18.000 euros al Consorcio del Tren Turístico para que presente una “memoria de las actuaciones que hay que hacer; si este es su compromiso no me quiero imaginar con lo que no hayan prometido”.

Álvarez Courel apuntó que “la concesión administrativa de las infraestructuras del Ponfeblino es de la Junta" y “hasta la fecha ni siquiera la han legalizado inscribiéndolas al completo ni en el Catastro ni en el Registro de la Propiedad”. “Solamente lo han hecho con una parte del trazado, la que corresponde a Villablino, que es lo que se ha cedido al Consorcio y en lo que está trabajando la empresa ARMF que, por otro lado, y hasta donde yo sé, trabajo altruista no es, porque ellos lo que hacen lo cobran como es lo normal”, sostuvo.

Por último, aseguró que “nunca ha habido un compromiso claro del PP con el Consorcio ni con el tren y lo han demostrado una vez más, intentando escurrir el bulto exigiendo responsabilidad a quien no la tiene, mientras ellos al frente de la Junta no han realizado apenas una intervención por el Ponfeblino”.