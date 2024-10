Courel cree que las cuentas de “Castilla y León” no sirven para que la provincia “pueda mirar con esperanza al futuro”

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, criticó hoy que las cuentas de “Castilla y León”, cuyo anteproyecto para el próximo año se presentó en el día de ayer, “no sirven para que la provincia mire al futuro con esperanza”, ya que “no permiten hacer un cambio en el modelo productivo, ni solucionar la situación de despoblación, ni cuentan con inversión en industrialización”.

Unas cuentas que Gerardo Álvarez Courel calificó de “electoralistas” y sobre las que advirtió que suponen “una jugada”, ya que el Gobierno autonómico “tiene claro que es muy difícil que se vayan a aprobar”, mientras que además “venden como las mejores de la historia” cuando “tienen unas cuentas que están perfectamente saneadas por las aportaciones que se hacen desde desde el Gobierno de España”.

Para el presidente de la institución provincial, “actuaciones prometidas”, como es el caso del Conservatorio de Música “por el que se llevan esperando muchos años y se va a seguir esperando hasta 2028” suponen “una cortina de humo”, mientras que otras, como los seis millones de euros para el arreglo de carreteras en la provincia son “cantidades ridículas”.

En materia de Sanidad, lamentó que “destina la misma cantidad que en los presupuestos del año pasado para el Radioterapia del Bierzo”, lo que quiere decir que “no se ha hecho nada”, al igual que consideró que sucede con el centro de salud de Ponferrada 1 o los de Sahagún y Villaquilambre, mientras que “no hay previsión para desarrollar el decreto de provisión de plazas de difícil cobertura”.

“Hay que cruzar los dedos, pero todo aquello que la Junta de Castilla y León nos vende a bombo y platillo la realidad es que no beneficia para nada a León y no cubre la deuda histórica contraída por la Junta con la provincia de León después de décadas de olvido y abandono”, apuntó Courel, quien lamentó la falta de cobertura de competencias impropias, “como es el caso de la ayuda a domicilio, a lo que aporta menos de la mitad de lo necesario”. “Está claro que la Junta vende muy bien lo poco que hace, es verdad, pero la realidad es que si no fuera por las administraciones que estamos por debajo, todo sería mucho peor”, concluyó.