Courel pide a Nadal que legisle para evitar un cierre de Compostilla por “capricho”

Gerardo Álvarez Courel, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. / QUINITO

El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, ha hecho un llamamiento al ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que se legisle “de una vez” y así evitar que las eléctricas cierren las térmicas por capricho, en respuesta a unas declaraciones del director general de Generación Eléctrica de Endesa, Manuel Morán, en el sentido de acelerar el cierre de Compostilla, con el objetivo de llevarlo a efecto incluso este año. El directivo también manifestó que la viabilidad de las térmicas no excederá de julio de 2020, pues las inversiones necesarias para adaptarse a la nueva normativa no son para la empresa factibles, de no cambiar la coyuntura política y económica actual.

En opinión de Courel se trata de unas declaraciones interesadas. “La compañía eléctrica está negociando con Industria tanto sobre el futuro de las térmicas como sobre el pack que le corresponde en la próxima subasta energética… está utilizando las térmicas para presionar al Gobierno para obtener otro tipo de condiciones”, apostilló