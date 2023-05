Courel tacha los resultados de las elecciones de "buenos" a nivel comarcal

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel. / QUINITO

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, ha aprovechado la mañana de este martes en la presentación del nuevo capitán de la Guardia Civil en Ponferrada para dar una valoración a nivel comarcal sobre el resultado de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. En esta línea, Courel asegura que esta valoración "tiene que ser buena", pues "hemos ganado en muchos ayuntamientos, hemos subido también en muchos, hemos recuperado otros que tradicionalmente eran del Partido Popular, es verdad que en alguno no se ha conseguido la mayoría absoluta pero todo es susceptible de negociaciones".

En cuanto al Consejo Comarcal, la subida de 14 consejeros del PSOE en 2019 a 15 en 2023, el presidente la valora igualmente como positiva.

Fabero y Toral de los Vados

Sobre los municipios de Fabero y Toral de los Vados, en los que partidos independientes liderados por dos personas que abandonaron el Partido Socialista han ganado las elecciones, Courel asegura que "las decisiones que se tomaron están establecidas en el estatuto".

En Fabero, "la decisión del partido es conforme al código ético del partido, y creo honestamente que los resultados del PSOE han sido buenos aunque no nos den la posibilidad de gobernar", apunta el presidente.

En el caso de Toral de los Vados, "los candidatos empataron y desde Madrid vino una nueva convocatoria de una asamblea con un censo electoral en la que la candidatura que ganó fue la de Laura Fernández, y Pedro Fernández estaba en su derecho de hacer una candidatura independiente que es la que ha ganado, darle la enhorabuena y ojalá siga trabajando por y para Toral. Desde luego, lo que sí va a tener es a dos concejales del PSOE que van a fiscalizar su gestión y que estarán apoyando o votando en contra dependiendo de si creen que las decisiones son buenas o malas para Toral", señala.

Presidencia del Consejo Comarcal

Sobre la renovación de su cargo como presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Courel asegura que "por supuesto, estaría encantado de que el partido me diera esa posibilidad, pero también es verdad es que es una propuesta del partido". En esta línea, señala que "de la misma manera que en 2015 y 2019 me propusieron, puede llegar 2023 y que no lo hagan".

Asimismo, tacha la gestión que se ha hecho en estos dos mandatos de "buena" y apunta que esto "es una buena carta de presentación para continuar", aunque "si al final el partido decidiera tomar otro rumbo, aceptarlo también porque esas son las reglas del juego".