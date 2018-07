CPB urge una solución definitiva y urgente para la carretera de Peñalba

QUINITO

El portavoz de Coalición por El Bierzo en la Diputación Provincial, Pedro Muñoz, exigirá en el próximo Pleno de la institución, así como en la Comisión de Fomento del próximo lunes, una solución definitiva a los derrumbes que ocasionan periódicamente el corte de la carretera LE-5238, de acceso a Peñalba, y dejan completamente aislados a los habitantes de este pueblo. En esa misma línea, Coalición registrará mociones en la propia Diputación, en el Ayuntamiento de Ponferrada y en el Consejo Comarcal instando al arreglo definitivo del vial a Peñalba, así como a la habilitación de la pista de Peñalba a San Cristóbal de Valdueza como solución alternativa al aislamiento que sufre periódicamente la población ponferradina.

Muñoz formulará esta petición ante la Institución Provincial después de que ayer mismo se produjera un nuevo corte, el enésimo en lo que va de año, de este vial cuya titularidad corresponde a la Diputación. La fuerte tormenta registrada en la tarde del viernes provocó nuevos e importantes derrumbes y arrastres de piedra y material sobre la calzada y esto, según Pedro Muñoz, “ya es intolerable, porque está cercenando de forma terrible el acceso de los vecinos y visitantes a Peñalba, uno de los pueblos más bellos de España y uno de los principales activos, turísticos, culturales y patrimoniales de Ponferrada, de El Bierzo y de toda la provincia de León”.

“Con todo, lo más grave no es ya que la carretera quede cortada por un derrumbe, que es un hecho natural de fuerza mayor. Lo verdaderamente grave es que nadie haga nada para evitar que los habitantes de Peñalba se queden aislados sin que nadie haga nada por ellos”, señala Pedro Muñoz, quien responsabiliza a la Diputación de no ser capaz de habilitar una alternativa al cuello de botella que es el tramo final de la carretera de Peñalba. “Es vergonzoso que a estas alturas del siglo XXI la Diputación eluda su responsabilidad en el arreglo y adecuación de la pista que une Peñalba y San Cristóbal, pues aunque no es la titular de esa pista, es a la Diputación a la que corresponde impulsar y reclamar a la Junta una alternativa que facilite la circulación y eventualmente la evacuación de los vecinos y visitantes de Peñalba en situaciones de emergencia como la que se produjo ayer y tantas otras veces en los últimos meses”, manifiesta Pedro Muñoz, para quien ya no valen excusas de este tipo.

Coalición por El Bierzo, consideran que, dada la magnitud del problema, “la solución más factible en estos momentos pasa por la construcción de un puente sobre el arroyo de Los Mateos, lo que permitiría que los arrastres pasaran por debajo sin interrumpir el trazado de la carretera”.