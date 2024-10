Crece la tensión entre Coalición por el Bierzo y Olegario Ramón

La relación tensa entre el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, y Coalición por el Bierzo (CB) vivió este fin de semana un nuevo capítulo después de que la formación exigiera al socialista disculpas después de referirse a su partido como “Coalición por el sueldo”, afirmando que “estas declaraciones representan una falta de respeto sin precedentes en democracia” y advirtiendo de que CB gobierna junto al PSOE en dos ayuntamientos del Bierzo y “esto podría tener graves consecuencias”.

Además, reprochan a Ramón que “su actitud se extiende incluso a las redes sociales vinculadas a su partido, donde se publican imágenes agresivas, incluyendo fotografías de nuestros dirigentes tachadas“, algo que “fomenta la falta de respeto por parte de algunos perfiles en internet, algunos de ellos militantes conocidos de su partido, que se sienten envalentonados para proferir insultos y descalificaciones sin control”.

Respuesta de Olegario Ramón

Tras conocer el contenido de este comunicado, Olegario Ramón aclaró que sus declaraciones se circunscribían a los dos concejales de CB en Ponferrada y aceptó “rebajar tensión. Quitemos Coalición por el sueldo y pongamos Coalición contra el Bierzo porque lo que están haciendo realmente es mirar por sus intereses personales. Están haciendo una gestión desastrosa en el Ayuntamiento de Ponferrada, que es de lo que yo hablo, buscando únicamente esa satisfacción de intereses personales“.

Ramón aseguró que “a estas alturas no tienen la más mínima credibilidad cuando su propuesta estrella para la ciudad, que es ese soterramiento que todos sabíamos que era imposible de llevar a cabo, no se va a ejecutar” y añadió que “cuando uno está en política y tiene la opción de cumplir aquello que promete y no lo cumple, parece que el fin por el que está en la política no es el interés público sino que puede ser otro interés. Cuando dice que en los últimos tiempos nuestro gobierno era un desastre, cuando gobernábamos juntos, ¿por qué no abandonó?”.

El portavoz socialista insistió en que “tengo claro que el objetivo de los concejales de CB en Ponferrada no es mejorar la situación de Ponferrada ni la del Bierzo, sus objetivos son más bien de crecimiento personal en lo político o en otros ámbitos, pero en ningún caso es poner por encima de todo los intereses del Bierzo. Eso lo tengo claro yo y creo que lo tiene claro la mayoría de la ciudadanía y además se lo van a dejar claro en su momento”.