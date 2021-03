Los hoteles de Ponferrada, más de un año de viacrucis que no resolverá la Semana Santa

Habitación del hotel Aroi Bierzo Plaza, en Ponferrada. / Aroi

La Semana Santa de Ponferrada, declarada fiesta de interés turístico nacional, supone para los alojamientos turísticos de la ciudad un momento máximo de ocupación, al ser unos días en las que esta es habitual que llegue al 100 por cien. No fue así el último año, que los hoteleros de la capital del Bierzo perdieron la posibilidad de tener ingresos en Semana Santa, ni lo será este, que las restricciones a la movilidad entre comunidades autónomas van a disminuir las visitas a Ponferrada y, en general, a la comarca del Bierzo, durante estas fechas.

Para los hoteleros, estas fiestas pueden suponer, más o menos, lo mismo que un mes promedio en lo que a ingresos se refiere. En esa semana, se factura, en condiciones normales, prácticamente un doceavo del total anual. Es, junto a las fiestas de la Encina y el mes de agosto, uno de los tres momentos álgidos de recepción de turistas en Ponferrada. La fama que la Semana Santa de Ponferrada ha ido adquiriendo en los últimos años, con sus “procesiones cuidadas”, que destacan los profesionales hoteleros, unidas al despegue gastronómico de la comarca, la hacen muy atractiva. La gastronomía y los vinos complementan una oferta turística que está haciendo que el nombre del Bierzo suene cada vez más alto y también más lejos.

Desde el establecimiento Rabel, tienen una visión privilegiada de cómo se plasma este mayor poder de convocatoria del Bierzo entre los turistas, pues, como señalan en este establecimiento, situado en las cercanías del albergue de peregrinos, los tres aparcamientos de las inmediaciones suelen, en condiciones normales, estar llenos durante las fiestas de Semana Santa.

Atraídos por la Semana Santa de Ponferrada

Entre los visitantes que pernoctan en los hoteles de Ponferrada en Semana Santa, explica Álvaro Álvarez, del Grupo Aroi, hay dos perfiles. El primero sería el turista que viene a disfrutar de la celebración de las procesiones y otras tradiciones de Semana Santa, que ocuparía en torno al 70 por ciento de las camas hoteleras. Los extranjeros que vienen a Ponferrada supondrían un 20 por ciento del total; el 50, turistas nacionales de Madrid, otras provincias de Castilla y León y de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Curiosamente, el número de gallegos que visita Ponferrada no resulta destacable, al menos para este grupo empresarial con dos hoteles en la capital del Bierzo.

El 30 por ciento restante de las pernoctaciones respondería a personas que han nacido en Ponferrada, que viven fuera y que se sirven de los servicios hoteleros de la ciudad durante estas fechas, en vez de quedarse en casa de los familiares que vienen a visitar.

La mitad responde a un perfil de familias de clase media, con niños, y la otra, parejas. Es un turista de un poder adquisitivo medio.

Crisis para los hoteles de Ponferrada

Para los hoteles, la Semana Santa supone, de alguna manera, el primer momento “bueno”, financieramente hablando, del año. Mantener un hotel abierto de enero a marzo en Ponferrada no es una actividad altamente lucrativa, sino más bien lo contrario, y muchos años es en Semana Santa que se recuperan las pérdidas acumuladas en el primer trimestre del año. Ese trimestre es la época de más baja ocupación del año y, cuando llega la Semana Santa, los hoteles de Ponferrada pueden cuadrar sus cuentas anuales. Y entonces, en 2020, justo antes, llegó la pandemia.

El golpe que ha recibido al sector hotelero ha sido “enorme”. De entrada, se perdía ese momento álgido de ocupación, uno de los tres mejores del año. Pero a la esperanza de que se pudiera reabrir pronto para empezar la recuperación fue siendo minada por la falta de perspectivas, pues nadie al comienzo podía saber que iba a ser tan duradero.

Sin poder hacer previsiones

Los gastos fijos de un hotel son muy altos y la previsión y planificación de la actividad un principio rector básico de esta actividad. Los hoteles necesitan cuántos comensales tendrán para comunicarse con sus proveedores y cuántas habitaciones se ocuparán para organizar los turnos de sus trabajadores. En el grupo Aroi, afirman que, en condiciones normales, para Semana Santa suelen colgar el cartel de “completo” con las reservas que, como poco, se hacen un mes antes, hasta llegar a dos; en el hostal Rabel, comentan que cuentan con un perfil de cliente que viene todos los años y que reserva de uno para otro la habitación que ocupará en el comienzo de la primavera siguiente.

Esa posibilidad de previsión, básica para la empresa hotelera, no existe. Hay un auge de las reservas de último minuto. Entienden, desde el sector, que por la imprevisibilidad que siente el cliente en cuanto a las restricciones a la movilidad. Se reserva cuando se sabe que se podrá ir a otra provincia u otra comunidad, y nunca antes.

El grupo Aroi cuenta con dos hoteles en Ponferrada, el Aroi Plaza Bierzo, en la plaza del Ayuntamiento, y el Aroi Ponferrada, en las inmediaciones de Fernando Miranda. Solo este último estará abierto en Semana Santa, pues consideran que de esa manera son capaces de dar alojamiento a toda la demanda que van a recibir, que, en sus previsiones más optimistas, aspiran a ver en el 70 por ciento de ocupación.

En este hotel, tienen un perfil de cliente que comparten con el hostal Rabel, el de viajantes, comerciales u otros tipos de trabajadores como de banca o seguros que acuden a Ponferrada por razones laborales. Este hostal, una empresa familiar, señala cómo la imposibilidad de planificar impide tener garantías para poder contratar y meter “a alguien más”.

Meses muy duros por delante

Tras un año de pérdidas, los negocios hoteleros de Ponferrada no ven sino meses muy duros por delante. “Estuvimos meses cerrados y, ahora, seguro que nos cierran” otra vez, piensan algunos hoteleros.

Las reclamaciones del sector, hechas públicas en diversas concentraciones en la plaza del Ayuntamiento, van dirigidas a todos los niveles de la administración y engloban peticiones de ayudas y cambios en la limitación de horarios.

En ese último sentido, señalan cómo, en su opinión, la Junta de Castilla y León debería llevar a cabo una política más flexible (como puede ser la de la comunidad de Madrid) en cuanto a la hora de cierre.

“Cerrando a las 10”, dicen los profesionales de la hostelería, es “inviable dar cenas con los horarios de trabajo españoles”. Esa imposibilidad pasa a ser una contingencia de alguna manera asumible si el cierre se traslada a 11 (a las 23 horas). Sesenta minutos que, en su opinión, no afectan a la efectividad de las medidas para frenar la pandemia y que para ellos suponen el día o la noche en lo que a dar cenas se refiere. Pasarían así de “funcionar para cubrir gastos” a “aspirar a beneficios”.

En cuanto al gobierno, los hosteleros entienden que la liquidez aportada por el ICO es insuficiente. “Se planeó para seis meses”, explican; y van 13. Se ha acabado y hay que devolverlo pero no tienen liquidez y la perspectiva de remontar el nivel de actividad sigue ciega. Este sistema de créditos puede ocasionar, a su juicio, un problema de “cuello de botella” cuando haya que amortizarlo. Entienden que no queda otra que ofrecer quitas y ayudas, para tener liquidez ahora y para que a medida que vuelva la actividad este retorno no se ahogue por las deudas. “Si no, no hay futuro”, explican desde el sector, que teme una cascada de cierres cuando haya que devolver los préstamos del ICO.

Respecto a cómo puede empujar el Ayuntamiento de Ponferrada, tienen claro que debe empezarse por bonificar y reducir tasas gravosas como la de basuras, IBI e IAE al máximo. Pero, además, entienden que el Ayuntamiento debe luchar para que esta crisis no sea la puntilla a una Ponferrada que arrastraba ya problemas. Esa lucha, entienden, debe tener en cuanta que los alojamientos turísticos de Ponferrada (que, recuerdan, no son muchos) son la capacidad que tiene la ciudad para atraer visitantes de fuera y que estos visitantes dejan dinero en todo el entramado comercial de la comarca. Y por eso esperan que el Ayuntamiento pueda ser la voz de los intereses locales ante Junta y Gobierno.