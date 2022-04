Lanzan un 'crowdfunding' para ayudar a una familia que perdió su casa en un incendio

Reconstrucción de la casa destruída por un incendio en Tombrio de Arriba. / EBD

Astrid Bramming, una vecina de Berlanga del Bierzo, ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos (crowdfunding) para ayudar a una familia de Tombrio de Arriba que el pasado 5 de febrero perdió su casa y buena parte de sus pertenencias en un incendio.

Astrid, amiga del hijo de los propietarios de la vivienda, explica que "esa casa no solo era el hogar familiar, sino también el estudio de trabajo de nuestro amigo. Allí tenía sus cámaras, ordenadores, discos duros y demás materiales de trabajo, así como 20 años de archivos fotográficos, y no ha quedado nada". "Desafortunadamente", agrega, "el seguro no se responsabiliza porque caducó hace poco", por lo que "pedimos una aportación económica para ayudar a la familia a salir de este bache".

Las aportaciones, añade Astrid, también pueden ser de otro tipo, ya que "la intención es reconstruir su hogar con sus manos, así que también estaremos encantados de recibir materiales de obra o que nos acompañéis unos días en los trabajos físicos de reconstrucción".

Las aportaciones a esta campaña de recaudación se pueden realizar a través de la plataforma GoFundMe.