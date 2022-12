Cruce de acusaciones por la no elección de León como sede de la Agencia Espacial Española

Pixabay

Los principales responsables políticos de Castilla y León y de la provincia de León han protagonizado un cruce de acusaciones respecto a la decisión del Gobierno de llevar la sede de la Agencia Espacial Española a Sevilla, descartando así la propuesta presentada por León para acogerla.

Así, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó en un mensaje en su cuenta de Twitter que Pedro Sánchez "vuelve a castigar a Castilla y León en las elección de las nuevas sedes", haciendo referencia también a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, a la que optaban Palencia y Cebreros (Ávila) y que finalmente se irá a La Coruña. En la misma línea, la presidenta del PP leonés, Ester Muñoz, también responsabilizó directamente al presidente del Gobierno en declaraciones recogidas por la agencia Ical: "Todos sabíamos que la mejor candidata de toda España era León. El presidente Sánchez lo sabía y era quien tomaba la decisión y ha decidido que primen sus intereses políticos. Quienes pierden son los leoneses".

En la otra trinchera, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se pronunció también en sus redes sociales, señalando que la decisión no se tomó en base a colores políticos, ya que tanto Andalucía como Galicia también están gobernadas por el PP: "El color político no impide hacer un buen trabajo. El problema es que aquí tenemos un mal gobierno", zanjó, acusando a la Junta de no hacer bien su trabajo: "Es una pena que la Junta fuera la única comunidad autónoma que no cumpliera las bases al no apostar por una sola sede".

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) mostró su "indignación y decepción" tras conocer la noticia: "Es un nuevo mazazo a todos los leoneses que desde la ciudad de León y la provincia teníamos como aspiración fundamentada y resulta vergonzoso y vergonzante, porque el Gobierno de la nación, que dice apostar por las zonas más despobladas y la descentralización, resulta que apuesta por una ciudad como Sevilla, que no es una ciudad despoblada y necesitada de inversiones".

Los leonesistas dividieron las culpas entre el Gobierno central y la Junta, poniendo el foco en los diputados socialistas leoneses: "Hay que preguntarse qué es lo que hacen los inútiles diputados por León del PSOE como Javier Cendón y Andrea Fernández, que lo único a lo que se dedican es a medrar y calentar asientos en el Congreso sin reivindicar nada para esta provincia y no se puede dejar de lado la lamentable postura de la Junta, que no apostó de forma decidida y única por la candidatura de León y decidió, en la ceremonia de la confusión, hacerlo por otras opciones sin sentido alguno como Palencia y Cebreros".

Decepción en la ULE

Por su parte, el rector de la Universidad de León (ULE), Juan Francisco García Marín, aseguró que el de León "era mejor proyecto que el de Sevilla. No sé lo que ha influido, no creo que haya sido decisivo el aeropuerto", comentó antes de ironizar sobre el hecho de que la Agencia Espacial Española se vaya a una ciudad grande cuando se supone que hay una política de descentralización a favor "de la España vaciada o despoblada". En cualquier caso, García Marín confía en que el trabajo realizado se pueda usar de base para otros proyectos.