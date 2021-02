Sres. Ayuntamiento de Sta. Colomba de Somoza/

Alcalde. D. José Miguel Nieto García/

Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. D. Gumersindo Bueno Benito/

A quién corresponda:

Nos dirigimos a ustedes luego de haber recibido la respuesta en formato estándar a nuestros pedidos en relación a las obras y reformas en la Cruz de Ferro (hito de gran importancia en el Camino de Santiago de Compostela). Lo hacemos en representación de Grupos y asociaciones integradas por cientos de miles de peregrinos del mundo, preocupados por el intento de convertir en un objeto sin significado a un hito de inmensa importancia como es la Cruz ubicada en un lugar de especial espiritualidad para todos nosotros.

Queremos dejar en claro que la Cruz de Ferro ya es un espacio de religiosidad, reflexión y misticismo universal, por lo que no necesita intervención del hombre ni aparcamiento, pasarela, zona de refresco ni “humilladero”. La sola intervención del hombre le quitará el encanto y la magia que el lugar posee por sí mismo.

Consideramos que si hay una decisión que tomar en cuanto al tema, se debería permitir la participación de peregrinos, ya que podrían dar muestra fehaciente de lo que el camino provoca, regala, enseña.

Comprendemos que desde el Ayuntamiento hay interés de mejorar la zona en favor del peregrino, lo que no entendemos es por qué hacer un cambio tan radical en el área, cambio que desfavorecerá el ambiente plenamente espiritual y peregrino, plagado de emociones. El camino de Santiago de Compostela es humildad, sencillez, modestia, naturalidad, es un viaje interior, transformador y nada de lo que se planea hacer tiene relación con lo antes mencionado.

Desde nuestra humilde posición les pedimos tengan a bien rever la posición que han tomado ya que esta no es a favor de los peregrinos sino en transformar un hito histórico, que es Patrimonio de la Humanidad, en un parque temático que nada tiene que ver con el espíritu que pregonamos.

Sin más, y con la esperanza de que tanta lucha deje algo positivo y podamos llegar a un acuerdo, nos despedimos saludándolos atentamente.

Peregrinos Unidos del Mundo, Asociaciones de Amigos de los caminos de Santiago, Cofradías y Confraternidades del Camino de Santiago y peregrinos del mundo.

Confraternidad de Peregrinos del Camino de Santiago de Argentina – Eduardo R. Monje Presidente.