Pixabay

Cruz Roja Juventud lanzó la campaña ‘El juguete educativo’ en toda la geografía de Castilla y León para intentar recoger más de 6.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, a partir del 13 de noviembre, para promover el juego saludable y enriquecedor. Estos juegos se entregarán a las familias de 4.500 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado su derecho al juego.

La campaña contará con tres tipos de actividades diferentes en toda España: de sensibilización en la calle, puntos de recogida en ciudad y actividad en las sedes sobre la importancia del juego.

Todo ello con el objetivo de promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar. La crisis derivada de la situación sanitaria por la COVID-19 ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja y por ello esta campaña cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades para el acceso al juego.

Cruz Roja desarrolla esta campaña bajo la premisa de que los juguetes no sólo son fuente de ocio para los niños y jóvenes, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas o a relacionarse. Ahí reside la importancia de que cada niño tenga un juguete, y la familia y el entorno entiendan por qué este tipo de productos deben estar adecuados a cada persona, edad, y capacidades.

La entrega de juguetes

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales, etc. De esta manera, Cruz Roja genera un “almacén” con todos los productos y todas las localidades que aparecen en el mapa de la web.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños de familias en dificultad social.