Cruz Roja Juventud en León necesita juguetes para menores de familias vulnerables

La organización espera poder conseguir juguetes, también nuevos para todos los niños que no tienen de forma que no haya discriminación en ese sentido

Cruz Roja Juventud en León necesita juguetes para los y las menores de familias vulnerables.

Este es uno de los objetivos de la Campaña de Juguetes ‘Sus derechos en juego’, que pretende dotar a las familias en dificultad social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes NUEVOS, No Bélicos, Ni Sexistas, enmarcando este proyecto dentro en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego saludable.

La pandemia generada por la COVID-19 no ha hecho sino agravar la situación de las familias vulnerables a las que ya atendía Cruz Roja en este ámbito, además de incrementarse notablemente el número de personas receptoras de esta ayuda, una ayuda que ya se está distribuyendo desde la declaración del Estado de Alarma.

La campaña se enmarca dentro del proyecto “El Juguete Educativo” que desarrolla su acción durante todo el año, y que tienen como objetivo asegurar el derecho al juego de niños y niñas entre 0 y 17 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo.

¿Qué tipo de juguetes?

Nuevos: por equidad y no discriminación, para que todos los niños y niñas tengan un juguete nuevo. De acuerdo con el principio de Imparcialidad, nos resulta imposible tener que discriminar a algunas personas dándoles juguetes de segunda mano, no creemos que haya infancia de primera e infancia de segunda categoría. Además, no podemos garantizar que un juguete sea 100% seguro una vez se ha sacado de su envoltorio original.

No bélicos y no sexistas y preferiblemente educativos: para favorecer actitudes de respeto y cooperación. Los juguetes son elementos transmisores de valores sociales. A través del juego los niños y niñas adquieren conocimientos y comportamientos. Si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la tolerancia, diversidad, respeto, igualdad…

Medioambientalmente sostenibles: fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.