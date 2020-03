Cruz Roja lanza una campaña dirigida a 5.854 mayores de la provincia

Un total de 66 voluntarios están disponibles para actuar en la atención a personas mayores que viven solas y a personas con discapacidad que por su situación no puedan salir a la calle

Teleasistencia de un voluntario de Cruz Roja en Bembibre. / Cruz Roja

Cruz Roja Española en León ha lanzado una campaña informativa, dirigida a 5.854 personas mayores de la provincia, con el objetivo de informarles sobre las pautas básicas de prevención ante el Covid-19. También se va a hacer un seguimiento telefónico de su estado de salud, para lo que una veintena de voluntarios desarrolla la labor telefónica.

A través de estas llamadas de seguimiento, Cruz Roja quiere asegurarse de que las personas más vulnerables disponen de las pautas y recomendaciones básicas de prevención, así como recordarles que deben seguir siempre las pautas sanitarias y que la organización humanitaria está a su lado por si lo necesitan.

“Nuestra labor está centrada en contribuir a la contención del coronavirus y atender a la población especialmente vulnerable, para lo cual permanecemos en estrecha coordinación con la administración pública y todas nuestras acciones siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias”, explicaron desde Cruz Roja Española en León.

En este sentido, activan las capacidades de sus equipos repartidos en todo el territorio, poniendo sus recursos a disposición de las autoridades, promoviendo la prevención y dando asistencia a la población que lo necesite.

Para ello, un total de 66 voluntarios de toda la provincia se encuentran disponibles, a la espera de las indicaciones para actuar tanto en la atención a personas mayores que viven solas como a personas con discapacidad que por su situación no puedan salir a la calle y no dispongan de apoyo familiar, cuya atención se centrará en entrega de alimentos básicos y productos de primera necesidad y farmacia.

De igual forma, desde la organización quisieron hacer un llamamiento a todos los voluntarios y personas interesadas en participar, que deben cumplir una serie de requisitos, como son tener la píldora formativa realizada, ser menores de 55 años, no tener patologías de riesgo para la salud, no tener personas enfermas mayores a cargo y no tener indicios de enfermedad en familiares o personas del entorno más cercano.