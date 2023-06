Cruz Roja ofrecerá en el Bierzo cuatro charlas de prevención al maltrato de los mayores

Campaña de Cruz Roja para el Día Internacional de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. / CR

Cuando decimos “déjame hacerlo a mí, tú ya no sabes hacer nada”, “es mejor que no vayas, con tu edad mejor quédate en casa”, “no gastes en tonterías, tú ya no necesitas nada nuevo”, “haces el ridículo echándote un novio a tu edad”, o “papá, mamá, tu ocúpate de esto que no tienes nada mejor que hacer” a una persona mayor estamos subestimando sus capacidades, y eso, ‘aunque no lo sepas, también es maltrato’, y así de tajante lo afirma Cruz Roja en el Día Mundial de la toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez (15 de junio).

Además de lanzar una campaña para concienciar al respecto, la Organización Humanitaria recuerda que este último año ha realizado más de 14.000 intervenciones de este ámbito, desde 196 puntos de atención repartidos en todo el territorio, ya que Cruz Roja trabaja todo el año con su proyecto ‘Buen trato’ precisamente para promocionar un trato adecuado a las personas mayores y proteger frente al maltrato, salvaguardando sus derechos, y apoyando a quienes sufren o podrían sufrir cualquier tipo de malos tratos.

En el marco de la conmemoración del 15 de junio, Cruz Roja quiere recordar que las personas mayores son de especial relevancia para la sociedad, que aportan experiencia, sabiduría, visión histórica, y son pilar y nexo de unión de muchas familias. A pesar de ello, son objeto de discriminación, abuso y maltrato por el hecho de ser mayores, y según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas sufren algún tipo de maltrato asociado a la edad, por lo que es un problema de primera magnitud en la sociedad.

Cruz Roja en León

En Cruz Roja en León, con motivo de la celebración el 15 de junio del Día Internacional de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, se han programado diferentes charlas de prevención en la provincia de León (además de la actividad que se viene realizando durante todo el año) dentro del "Plan Mayor de Seguridad" y con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con dos temáticas principales: concienciar sobre el maltrato y abuso a personas mayores y, sobre la prevención de timos, engaños y robos de los que pueden ser víctimas. En 2022 participaron un total de 390 personas en estas charlas y el proyecto contó con un total de 36 personas voluntarias en la provincia. En esta línea, las charlas de este 2023 serán las siguientes:

Cistierna. 15 de junio a las 11:00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Cistierna.

León. En la oficina provincial de Cruz Roja en el Cid a las 11:30 h.

Ponferrada. En el Centro de Día de Flores, el día 16 de junio a las 11:00 h.

Hospital de Órbigo. En el Centro Cívico el 19 de junio a las 12:00 h.

Fabero. En la Asamblea Comarcal el 20 de junio a las 11:30 h.

Astorga. El 23 de junio a las 11:00 h en la Biblioteca Municipal.

Villafranca del Bierzo. El 23 de junio a las 11:30h en la Asamblea Comarcal.

Carracedelo. El 26 de junio en el salón de actos del Ayuntamiento de Carracedelo a las 11:00 h.

Caboalles. El 28 de junio en la Asociación de Mayores a las 11:00 h.

Riofrío. El 28 de junio en la Casa del Pueblo a las 11:00h.