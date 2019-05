Cs apuesta por reactivar la economía y el empleo en Ponferrada

La diputada de Cs por Valladolid (C) junto a la candidata a la Alcaldía de Ponferrada (D) en la capital del Bierzo. / EBD

La diputada berciana de Ciudadanos por la provincia de Valladolid, Soraya Mayo, se ha trasladado este jueves a la capital del Bierzo para apoyar en la campaña municipal a la candidata a la Alcaldía de Ponferrada, Ruth Morales. “Ponferrada y el Bierzo necesitan un cambio y nadie mejor que Ruth sabe cómo atraer empleo e inversión”, manifestó. Ambas mostraron al inicio de su comparecencia ante los medios sus condolencias con la familia, amigos y compañeros de trabajo del joven de 28 años fallecido este miércoles en un accidente laboral en Stac.

Apelando directamente a los ciudadanos, Mayo aseguró que si ella fuera votante en Ponferrada “no se me ocurriría votar a un partido de izquierdas porque para ellos los empresarios siguen siendo personas con bombín y puro y en vez de ayudarles a crear empleo y riqueza se les suben los impuestos y poner trabas. Tampoco votaría a ningún partido independiente, como Coalición por el Bierzo o USE Bierzo, con todo el respeto a sus candidatos, porque a los partidos pequeños fuera del municipio nadie les hace caso. Sería un voto desperdiciado. Tampoco votaría al PP porque es un partido desnortado, sin ideas, caduco, que tiene mucho miedo, que no quiere renovar y que está más que centrado en Ponferrada en ellos, en no perder más votos ni su puesto”.

La diputada naranja apuesta por “poner una alfombra roja a los empresarios” y “hacer todo lo posible para favorecerles las cosas” para que las empresas que estén asentadas en el Bierzo o se asienten en el futuro “sean cada vez más grandes y competitivas y que puedan aglutinar al mayor número de trabajadores posible”.

En ese sentido, Morales ha defendido una vez más que “nuestro eje fundamental es el empleo y la reactivación económica en Ponferrada” y que tratará de incentivarlo reduciendo los plazos para la concesión de licencias, una eliminación de la burocracia, etcétera. “Estas medidas tienen que ir acompañadas con una mejora de la imagen urbana que supone la limpieza de las calles, el arreglo de las aceras, una actuación en los locales vacías y las zonas verdes”, sentenció.

El CEL presenta a la candidata de Ciudadanos un listado de medidas urgentes para Ponferrada

Con motivo de las reuniones de campaña electoral, el Círculo Empresarial Leonés, a través de su vicepresidente, Silvino Abella, entre otros representantes empresariales de la ciudad y comarca, mantuvo un nuevo encuentro de trabajo, con la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Ponferrada, Ruth Morales.

El CEL trasladó a Ruth Morales y resto de candidatos un documento de trabajo que recoge un plan de desarrollo para Ponferrada con un listado de medidas urgentes y concretas para la ciudad y el resto de la comarca del Bierzo en materias como: turismo, modernización tecnológica, industria vinícola, atracción de empresas, fomento del comercio, vivificación de la ciudad, atraer a población joven, etc.