Cs califica de “fraude” la falta de avales en las restauraciones de cielos abiertos pendientes en León

El procurador leonés del grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en las Cortes, Manuel Mitadiel, calificó de “fraude” la falta de aval para las restauraciones de explotaciones de carbón a cielo abierto, según ha reconocido la Consejería de Economía y Hacienda en respuesta a las preguntas presentadas por el parlamentario. Mitadiel insistió en que la Junta debe exigir la constitución de avales que garanticen el cumplimiento por parte de las empresas mineras de las obligaciones impuestas en el plan de restauración autorizado para la rehabilitación del terreno.

Sin embargo, criticó el representante de la formación naranja, “la Junta no ha cumplido la normativa, ya que no ha exigido fondos para la restauración, ni ha realizado el cálculo de la garantía financiera necesaria, ni la ha actualizado anualmente”. “De haberlo hecho, no sería necesario disponer fondos públicos para realizar las restauraciones, dinero que podrían utilizarse en las muchas necesidades de los ciudadanos”, espetó.

En ese sentido, el coste de las restauraciones en la provincia de León, según la Junta, es de cerca de 37 millones de euros, pero las garantías financieras que los empresarios han depositado para la restauración no alcanzan los nueve millones. “El coste de los avales no cubre más que el 22 por ciento de lo que la Junta ha calculado que costaría restaurar los cielos abiertos pendientes”, criticó Mitadiel, que reclamó que se asuman responsabilidades ante la “inaudita falta de diligencia” del Ejecutivo autonómico.

En cuanto a las aclaraciones de la Consejería sobre la restauración de las minas más significativas, como la Gran Corta de Fabero, la Corta Pastora de La Pola de Gordón y las explotaciones de Villablino, Mitadiel aseguró que “la respuesta no puede ser más preocupante”. La restauración del cielo abierto faberense cuesta 5,5 millones de euros, mientras que el importe de las garantías financieras constituidas desde 1998 hasta 2018 es de 1,6 millones, menos del 30 por ciento del coste estimado.

Por lo que respecta a las explotaciones del municipio de Villablino, tienen un coste de restauración de 35,5 millones de euros, mientras que los avales suman 2,7 millones, lo que no llega al ocho por ciento del total. Finalmente, en la Corta Pastora de La Pola de Gordón la restauración supone 4,8 millones y, aunque en este caso los avales cubren el gasto, no se ha presentado ninguna estimación detallada, denunció Mitadiel, que consideró que este extremo es “esencial para garantizar su completa restauración en función de la viabilidad o no de la explotación”.