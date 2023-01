Cs califica el Presupuesto de Ponferrada “de propaganda electoralista” y acusa a Ramón de presentar unas cuentas “carentes de credibilidad”

Ruth Morales en el Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada ha calificado el Presupuesto para el 2023 de “propaganda electoralista” y ha acusado al alcalde, el socialista Olegario Ramón, de “vender humo y de mentir reiteradamente a los ponferradinos”.

La portavoz liberal, Ruth Morales, ha reprochado al tripartito que lleve al Pleno un Presupuesto “carente de credibilidad, como lo han sido todas las cuentas aprobadas por el actual equipo de gobierno que se han incumplido en un elevado porcentaje”. “Sin ir más lejos, el ejercicio del 2022 supuso un incumplimiento del 37% en su conjunto mientras que en lo referente a las inversiones previstas para ese año el incumplimiento llegó al 75%, es decir, 3 de cada 4 euros quedaron sin ejecutar”.

Además, la edil de Cs ha calificado como “puro teatro” las declaraciones del alcalde ante los medios de comunicación, en las que aseguraba que las cuentas municipales incluían al menos una decena de las 23 propuestas realizadas por la formación naranja. “No nos han dado la oportunidad de hablar sobre nuestras propuestas, ni sobre la asignación de partidas concretas, por lo que cualquier coincidencia entre lo reflejado en el Presupuesto y las iniciativas de Ciudadanos es fruto de la casualidad”.

Morales ha dicho que su grupo no puede apoyar un Presupuesto que no haya sido consensuado con la oposición y que no incluya actuaciones esenciales para el desarrollo de Ponferrada. “No ha habido voluntad de diálogo. Las declaraciones del alcalde no son más que un intento de manipular la realidad”.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos ha lamentado que el Presupuesto para 2023 suponga "el inicio de un nuevo Plan de Ajuste, que se prolongará hasta el año 2028, y que se debe únicamente al incumplimiento reiterado de las reglas fiscales por parte del Gobierno municipal, que lleva años incrementando los gastos ordinarios, sobre todo aumentando en casi un 50% los gastos de personal, (que han pasado de 17.250.000 € en 2018 a 25.632.000 € para 2023), mientras los servicios públicos se resienten, pierden calidad y la presión fiscal no ha dejado de crecer, con la imposición de nuevos tributos”.