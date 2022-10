Cs pide explicaciones en el Congreso sobre la presencia del noroeste en el programa Mercancías 30

Imagen de archivo de vías del tren. / QUINITO

El diputado de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, presentó este miércoles en el Registro General del Congreso una pregunta para que sea respondida por escrito en la que plantea diversas cuestiones sobre la presencia real del noroeste español en el programa Mercancías 30 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que prevé 8.500 millones de inversión para fomentar el transporte ferroviario en la próxima década.

López-Bas comentó que las explicaciones dadas en la comparecencia del secretario general de Infraestructuras no sirvieron para aclarar cuáles son las previsiones. “Se nos dijo que sí que estaba, que no aparecía en los papeles, que era un error de los mapas. Esa falta de precisión, dijo, crea “desasosiego” sobre todo “en una provincia como León que estaba llamada a ser el acceso de esa red de nodos logísticos con el proyecto de Torneros, que vuelve a desaparecer de los planes del Ministerio”.

Las preguntas que plantea el parlamentario incluyen conocer qué intervención ha tenido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el establecimiento de esta estrategia “que abandona a su suerte una vez más al cuadrante Noroeste de España, siendo el espacio más castigado por la despoblación y necesitado de infraestructuras que revitalicen estas provincias”.

Acompañado de la coordinadora autonómica, Gemma Villarroel, y del portavoz provincial en León, Justo Fernández, el parlamentario de Ciudadanos comentó que la iniciativa pretende, además de recibir por escrito “una respuesta a por qué no está en el mapa toda la red de mercancías y de transporte de viajeros del noroeste de España, pedir planes de futuro; un proyecto para una zona que necesita ser tratada de forma muy especial porque sufre despoblación”.

“A las preguntas que se hicieron la respuesta fue que había algún fallo en algún plano. Nos parece incluso una burla a los parlamentarios, a León y a las comunidades autónomas como Galicia y Asturias”, remarcó.

No sirve, dijo, que se argumente que no se invierte porque no hay demanda, ya que la misma puede estar vinculada a unas infraestructuras que se reclaman y cuya carencia hace, según destacó, Villarroel, que no se compita en igualdad de condiciones en los diferentes territorios.

“No estamos dispuestos a asumir que el Gobierno no refleje ningún nodo. No puedes decir que quieres luchar contra la despoblación y presentar estos proyectos. No se puede pretender que haya demanda si no hay infraestructuras. Es un insulto”, comentó y añadió que “los políticos socialistas están totalmente callados al servicio del partido”.