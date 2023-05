Cs denuncia la falta de respuesta a las alegaciones presentadas hace seis meses contra la ZBE de Ponferrada

Ruth Morales, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ruth Morales, reprochó este martes al equipo de Gobierno local su falta de respuesta a las alegaciones formuladas por la formación naranja en el mes de noviembre contra el proyecto de zona de bajas emisiones (ZBE), previsto en el centro de la ciudad. Morales subrayó que el proyecto carece de los estudios preceptivos que justifiquen la delimitación territorial y las restricciones a la movilidad y que tampoco cuenta con informes sobre el impacto social y económico de su implantación a corto, medio y largo plazo.

En ese sentido, Morales advirtió de que “el cierre de determinadas arterias de la ciudad al tráfico supondrá un impacto negativo en la movilidad de los ciudadanos y en la actividad económica de numerosos establecimientos”. “PSOE y Podemos quieren aprobar una ordenanza que perjudicará a Ponferrada y saben que no cuentan con el apoyo de los ponferradinos, por eso no la han llevado a pleno”, señaló la edil, que recordó que la aprobación de la ordenanza quedó sobre la mesa en la última sesión por motivos “meramente electoralistas”.

En la misma línea, la representante de la formación naranja, que no presentará candidatura al Consistorio en las próximas elecciones, reprochó a Coalición por el Bierzo (CB) que trate de “sacar rédito electoral” con la ZBE, al posicionarse en contra del proyecto a las puertas de la campaña electoral, tras haber aprobado todos los trámites anteriores a lo largo del mandato.

Según Morales, la delimitación territorial de la ZBE se aprobó “sin evaluar las posibles consecuencias y sin consultar públicamente a la ciudadanía”, con el “único fin” de contar con un proyecto que presentar a la convocatoria de subvenciones procedentes de los fondos europeos. “Sólo se han preocupado de obtener fondos presupuestarios para la ejecución de obras de naturaleza estrictamente cosmética”, denunció.

Además, la edil denunció que la ubicación de la ZBE en el centro de la ciudad no sólo afectará a los ponferradinos sino también a las personas que viven en los pueblos, ya que con las nuevas restricciones no podrán acceder con sus vehículos a esta parte de la ciudad. “No van a entrar en el centro de Ponferrada, muchos no lo harán porque no van a poder llegar hasta allí con sus vehículos, y otros muchos no lo harán por miedo a las multas o por desconocimiento, dado que el proyecto genera muchas dudas”, resumió.

Por último, Morales lamentó también que no se hayan elaborado informes sobre el impacto que tendrán las emisiones de gases y partículas contaminantes para los residentes de otras zonas de Ponferrada, que se verán afectados por el desvío y la concentración de vehículos sin distintivo ambiental por sus calles. “La ZBE no está reduciendo la contaminación, simplemente la está trasladando a otras zonas de la ciudad”, concluyó.