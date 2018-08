Cs Fabero pide a Cendón la destitución de la alcaldesa, “investigada por un presunto delito de prevaricación”

Portavoz de Ciudadanos Fabero, Andrés Pérez. / QUINITO

El grupo municipal de Ciudadanos de Fabero pidió este jueves al Partido Socialista “que cese o tome la decisión que sea necesaria” sobre la alcaldesa, Mari Paz Martínez, “investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa”.

Su portavoz, Andrés Pérez, asegura que las dos últimas plazas sacadas a concurso se crearon “a medida” para un familiar del exalcalde de la localidad Demetrio Alfonso y el actual secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y otra persona que ya había trabajado en el Consistorio.

Pérez ha afirmado que entre muchos de los vecinos de Fabero “existe una sensación de que si no votas socialista o no conoces a alguien del equipo de gobierno no puedes obtener una de las plazas ofertadas por la administración local”, sensaciones que el portavoz de la formación considera “fundamentadas”.

“El pasado 16 de mayo levanté ante notario un acta de manifestaciones en el que señalaba los nombres de quiénes creía que ocuparían las plazas vacantes”, que ha presentado el documento ante notario y, del mismo modo, ha mostrado en el BOP los nombramientos finales, realizados el 20 de junio y el 19 de julio, que se corresponden con los recogidos ante notario por el portavoz naranja.

Es por este motivo por el que Andrés Pérez ha solicitado responsabilidades políticas “si el PSOE quiere seguir la senda de la regeneración democrática de recordar la responsabilidad que conlleva mantener en el cargo a una alcaldesa investigada por un posible caso de corrupción en la contratación de personal laboral”, zanjó.