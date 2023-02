Cs pregunta en el Congreso por el futuro de la central de Compostilla II

Central térmica de Compostilla II. / C. Sánchez

Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados dos preguntas parlamentarias para saber si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto cumplir la resolución del Consejo del Patrimonio Histórico Español, formulada hace más de un año, y en la que se instaba, al Ministerio de Cultura y Deporte, a conservar los elementos simbólicos de la central térmica de Compostilla II.

El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Guillermo Díaz, quiere saber en qué punto se encuentra actualmente la instancia unánime que obligaba a paralizar el desmantelamiento de algunas centrales térmicas. En este sentido, ha recordado que en noviembre de 2021 la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, (representada en aquel momento por Ciudadanos), pidió apoyo expreso al Ministerio para que se conservaran los elementos simbólicos de Compostilla II, y que lamentablemente “tras más de un año nada se ha hecho público sobre esta petición”.

Por ello, Díaz ha preguntado al Ministerio si tiene pensado actuar de manera urgente para evitar una desaparición que contraviene los deseos de todas las Comunidades Autónomas, representadas en el Consejo del Patrimonio Histórico Español. “Fue una resolución unánime. Todas las Comunidades estaban de acuerdo, y, sin embargo, el Ministerio no ha atendido este requerimiento, por lo que yo me pregunto para qué sirve el Consejo de Patrimonio Histórico Español si no se está prestando atención a sus requerimientos y se está desatendiendo el patrimonio nacional”.

Además, el diputado de Cs ha señalado que “sin cuestionar las obligadas directrices de la política energética, la desaparición de las centrales térmicas supondrá la pérdida de valiosos elementos que forman parte del patrimonio cultural español y que son testimonio vivo de la forma de vida de numerosas zonas de la Península”.

También ha puntualizado que “el patrimonio industrial y minero es, sin duda, una de las riquezas del patrimonio cultural y español”, por lo que, “sería una gran pérdida para nuestro acervo común el no contar con ningún ejemplo de las instalaciones que han modelado amplias comarcas de nuestro país desde el punto de vista cultural, social, económico y territorial”.

Asimismo, el parlamentario nacional ha recordado que el propio Reglamento UE 2021/1056, por el que se establece el Fondo de Transición Justa, indica que es necesario preservar la identidad de las comunidades mineras y salvaguardar la continuidad entre las comunidades pasadas y futuras, “lo que implica prestar especial atención a su patrimonio minero material e inmaterial”.

Díaz considera que “es urgente actuar para conservar algún resto de esas fábricas, algún elemento simbólico que traiga un recuerdo de la historia de la producción de energía”. Asimismo, cree que sería necesario elaborar una adecuada y completa documentación de todas las centrales existentes, que permita transmitir a las siguientes generaciones una memoria de lo que hubo, y así no perder por completo este valioso patrimonio cultural, ya que “es importante recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos”.