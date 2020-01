Cs preside la segunda comisión de investigación abierta en las Cortes sobre los fondos Miner

Comisión de investigación sobre el análisis de las ayudas recibidas por Castilla y León en el marco de los planes estratégicos del carbón formalizados dentro de la línea de ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, en concreto sobre el destino de estos fondos. / L. Pérez

Las Cortes constituyeron este miércoles la comisión de investigación sobre el análisis de las ayudas recibidas por Castilla y León en el marco de los planes estratégicos del carbón, la segunda que preside Ciudadanos, con la diputada por Ávila, Inmaculada Gómez, en el marco del acuerdo de investidura con el PP.

La nueva comisión de investigación, la segunda abierta hoy formalmente, tras la de las eólicas y la próxima que será las subvenciones de publicidad institucional, está formada por los socialistas Javier Campos y Rubén Illera; las populares Amparo Vidal y Mercedes Cofreces; las naranjas Inmaculada Gómez y Blanca Negrete y Luis Mariano Santos (UPL) por el Grupo Mixto.

“Queremos que la investigación no sea atropellada pero que no se alargue”, expresó Gómez, que, como argumento para su petición cuando en la pasada legislatura no cuestionaron esas ayudas, apuntó a la “sospecha de que los fondos no hayan tenido el efecto deseado”, si bien apostilló que “no se trata de buscar culpables, sino de que no vuelva a ocurrir”.

Javier Campos y Luis Mariano Santos afirmaron no entender la petición de esta comisión, que el primero calificó de “paripé” por parte de Ciudadanos y el segundo advirtió de que no consentirán que se abra una “caza de brujas” contra alcaldes de los municipios mineros y de que los recursos fueran, en ocasiones, a obras de infraestructuras, cuando ellos no marcaron las pautas del reparto.

El procurador socialista expresó un “punto de vista critico” y culpó a los responsables que llevan 32 años en la Junta de Castilla y León y la popular Amparo Vidal recordó que se trata de fondos estatales, autonómicos y en convenios con ayuntamientos. “El PP cumple su compromiso”, añadió la procuradora en referencia al acuerdo con Cs.

“Para qué es la comisión de investigación”, se preguntó Santos, dispuesto a que se fiscalice como se han gestionado los fondos pero no a que se culpe de ello a los alcaldes mineros y no a ministros, consejeros y altos cargos que tuvieron la responsabilidades. “Antes de que desfile algún alcalde lo tendrán que hacer ministros y consejeros”, donde no descartó a José Manuel Soria, pero también a cargos socialistas.

En relación a los comparecientes, Goméz manifestó que “no se pondrá ninguna limitación” y su compañera Blanca Negrete afirmó que se debe poner “luz y taquígrafos” a cómo se realizó el reparto de los fondos a las cuencas, mientras que el procurador leonesista criticó que la parlamentaria de Cs por León, Ana Carlota Amigo, no sea miembro de la comisión.

“Ciudadanos pone en cuestión el reparto de los fondos, vamos a ver qué surge”, remató Campos en relación al devenir de esta comisión y las personas que serán llamadas a la misma.