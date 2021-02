Cs tacha de “irresponsable” que el PSCyL hable en este “preciso momento” de moción de censura

Melisa Rodríguez

La portavoz nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, calificó este lunes “del todo irresponsable” que el PSOE de Castilla y León ponga sobre la mesa una posible moción de censura contra el Gobierno de PP y Cs en este “preciso momento”, en el que todavía se combate la tercera ola de la pandemia del COVID-19 y en la que se registran “malos” datos sanitarios y epidemiológicos.

En la comparecencia tras la reunión del Comité Permanente, Melisa Rodríguez respondió a preguntas de Ical que si el PSOE cree que ahora se debe hablar de moción de censura entonces le “cuadran” las “omisiones” en el Gobierno de España sobre la pandemia y en Cataluña del candidato socialista Salvador Illa sobre los actos violentos de los últimos días.

En ese sentido, la portavoz nacional de Cs le preguntó al PSOE si no basta con que haya un exministro de Sanidad que no reconoce la pandemia o un gobierno que a su juicio no haya hecho un plan de vacunación específico para los españoles o que siga sin reconocer “a muchos de los fallecidos que no aparecen en los conteos”.

“¿Qué quiere que le diga”, respondió Melisa Rodríguez sobre la situación de “degradación” política que según el PSOE existe en Castilla y León. Además, añadió que el PSOE no es un partido “nuevo” o sin casos de corrupción y escándalos para “moralmente” hacer esta acusación a la formación ‘naranja’.

“Es un poco irónico”, dijo que el PSOE hable de ello en un día el que criticó la “cacicada” que en su opinión pretenden perpetrar PSOE y PP con el acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o Radio Televisión Española (RTVE). Insistió en que Cs rechaza que los partidos decidan el nombramiento del gobierno de los jueces y defendió su modelo alternativo.