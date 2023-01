CSIF convoca movilizaciones el día 2 de febrero para denunciar el "caos sanitario"

María Paz Palacín, presidenta de Sanidad de CSIF Palencia y miembro de la Ejecutiva regional; y Enrique Vega, presidente de Sanidad de CSIF Castilla y León. / EBD

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado a los profesionales de la sanidad de Castilla y León el jueves 2 de febrero a las 11.30 horas a una concentración ante los hospitales y centros de salud de Castilla y León para denunciar “el caos sanitario” que sufren los profesionales de la sanidad, que "afecta directamente a todos los pacientes de la Comunidad y a la calidad de los servicios que prestan".

Con esta iniciativa, CSIF se suma a las movilizaciones que están llevando a cabo los empleados públicos sanitarios por toda España. “La situación de la sanidad en nuestra Comunidad es crítica. Está igual de mal o peor que en el resto del país. Es crítica. No nos queda más remedio que concentrarnos para defender una atención digna para los ciudadanos castellanos y leoneses”, ha señalado Enrique Vega, presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León.

“Es la Junta la que está llevando a la sanidad de Castilla y León a una situación límite, la que nos aboca a movilizarnos”, afirma Vega, que llama al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a reaccionar “ante la falta de personal, el colapso y saturación de las urgencias hospitalaria y de Atención Primaria, o las insoportables listas de espera en especialistas”.

Para CSIF, “en Castilla y León hay retos prioritarios que necesitan de acciones y soluciones inmediatas y a corto plazo. ¿Qué plan tiene el consejero y el Gobierno autonómico, o es que no tienen ninguno?", se pregunta Vega, quien denuncia que CSIF no conoce los planes de la Consejería de Sanidad, porque su titular "no se digna recibir al sindicato".