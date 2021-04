Cuando secuestrar un avión era tarea fácil: la historia de D.B. Cooper

Retrato robot de D.B. Cooper realizado por el FBI

Hoy en día nos es imposible imaginar siquiera el subir a un avión comercial sin haber pasado un control de seguridad, pero hasta mediados de la década de 1970 los controles brillaban por su ausencia, sobre todo en los vuelos domésticos o nacionales. El elevadísimo número de secuestros aéreos, sobre todo el de Dawson´s Field en 1970, en el cual terroristas palestinos lograron capturar cuatro aviones, hizo cambiar las normas. Y es que este no fue ni el primero ni el último de los secuestros aéreos del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que junto a grupos izquierdistas como la alemana Fracción del Ejército Rojo (RAF por sus siglas en alemán), llevaron a cabo la mayor oleada de secuestros aéreos de la historia. No obstante, no todos los secuestros estaban motivados por causas ideológicas. Algunos secuestradores realizaba lo que se conocería como ‘piratería aérea’ por simples motivos económicos. Es el caso del estadounidense D.B. Cooper.

“Señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba”

El alias D.B. Cooper pertenece a un hombre de nombre desconocido que compró un billete con ese apodo, ya que en la época no hacía falta presentar ningún tipo de identidad a la hora de viajar en avión, para el Vuelo 305 de Northwest Orient Airlines con ruta Portland-Seattle el 24 de noviembre de 1971. Poco tiempo después del despegue, aproximadamente a las 15:00, Cooper entregó una nota a la azafata Florence Schaffner, quien en un primer momento no la leyó, pues pensaba que el pasajero trataba de ligar. No obstante, al ver que la azafata se guardaba la nota sin haberla leído, Cooper se acercó a ella y le susurró: Señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba.

Tras enseñar al capitán el explosivo que tenía guardado en el maletín que llevaba de equipaje, Cooper pidió un rescate de dos mil dólares (1.291.326 dólares actuales), cuatro paracaídas y un camión de combustible en Seattle para repostar al aterrizar. Las autoridades accedieron a pagar el rescate y tras aterrizar en Seattle el pasaje fue liberado, si bien casi todos los integrantes de la tripulación permanecieron rehenes. Cooper, quien suponía que en el aeropuerto habría francotiradores, no salió del avión en ningún momento. Tras recibir el rescate por parte del FBI, a las 19:40 el Boeing 727 de Northwest Orient Airlines despegó en dirección a México, donde Cooper había dicho que tenía planeado huir, con una escala en la ciudad estadounidense de Reno para repostar. Como relató la azafata Tina Mucklow, que permaneció junto al secuestrador durante casi todo el incidente, este nunca perdió la calma. Dos cazas Convair F-106 Delta Dart de la Fuerza Área y un avión de entrenamiento Lockheed T-33 de la Guardia Nacional siguieron el aparato el trayecto.

El secuestrador desaparece del avión en pleno vuelo

Dentro del aparato permanecían Cooper, Tina Mucklow, el piloto William Scott, el copiloto William Rataczak y el ingeniero de vuelo Harold Anderson. Cooper dio órdenes claras de que la zona de pasajeros del avión debía permanecer despresurizada, algo que no ocasionó problemas pues el avión volaba más de mil seiscientos kilómetros por debajo de la altura normal. El Boeing 727 tenía entre sus característica específicas una puerta trasera. A las 8:00, en la cabina del avión, donde se encontraba toda la tripulación, se encendieron las luces que indicaban que esta puerta se había abierto. Cuando a las 22:15 el Boeing aterrizó en Reno ya no quedaba rastro de Cooper. Debido a la mala visibilidad, los cazas que seguían al avión no pudieron ver donde cayó el secuestrador.

Lo ocurrido con Cooper sigue siendo un misterio. Son muchos los que creen que murió al lanzarse en paracaídas, ya fuese al chocar con uno de los numerosos árboles que pueblan los bosques del noroeste estadounidense o porque los paracaídas dados por el FBI hubieran sido saboteados. En 1980 un niño encontró parte del dinero de Cooper, que estaba marcado, en el Río Columbia, al sur del Estado de Washington. De cualquier forma, tras cincuenta años, los restos de Cooper, en caso de que hubiese muerto al caer, todavía no han aparecido.

De todas las teorías sobre la identidad de Cooper, una de las que más sentido tiene es la de que se tratara de Floyd McCoy, un veterano de la Guerra de Vietnam que un año después, el 7 de abril de 1972, secuestró un Boeing 727 de United Airlines con ruta Nueva Jersey-Denver-Los Ángeles, recreando a la perfección el éxito de Cooper, saltando en paracaídas a través de la puerta trasera del aparato. Sin embargo, McCoy fue arrestado y encarcelado en la Prisión Federal de Lewisburg, en Pensilvania. En 1974 logró escapar tras fabricar una pistola a base de pasta de dientes seca. El 9 de noviembre de ese año murió en un tiroteo con el FBI en la ciudad de Virginia Beach.

Las similitudes entre los casos de Cooper y McCoy hacen pensar que pudieran ser la misma persona, si bien lo más probable es que la verdadera identidad de D.B. Cooper nunca sea descubierta.