Entrevista a la psicóloga Yesica Marqués: ¿cuándo y por qué ir al psicólogo?

La psicóloga Jessica Marques Ares.

¿Qué es la Psicología?

La Psicología es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento hhumano, por lo tanto, [email protected] psicó[email protected], son [email protected] profesionales de la Psicología que se encargan de hacer un análisis funcional de la conducta teniendo en cuenta tanto variables contextuales (ya que ninguna conducta puede ser explicada sin el contexto en el que se produce) como personales (pensamientos, emociones, creencias,…), puesto que ambas son igualmente importantes. Hacer este análisis funcional es imprescindible para poder determinar qué distorsiones cognitivas están influyendo en el paciente para que interprete la situación de tal forma que le genera un malestar psicológico importante.

¿Qué son las distorsiones cognitivas?

El término distorsión cognitiva fue desarrollado por Aarón Beck en 1963 dentro del marco de su “Teoría Cognitiva para la Depresión”. Con este término, quería hacer referencia a los errores de procesamiento de información que cometen las personas deprimidas.

Es importante aclarar que dichas distorsiones no sólo aparecen en personas con una patología psicológica, sino que se encuentran frecuentemente en la vida cotidiana de muchas personas y no tienen por qué implicar ningún trastorno.

Una distorsión cognitiva sería el pensamiento dicotómico, por el cual el sujeto ve la situación en dos categorías, o todo es muy bueno o todo es horrible. Por ejemplo: Una persona que no encuentra trabajo piensa que es un incompetente y no sirve para nada.

¿Cuándo hay que acudir a terapia?

Son muchas las circunstancias de la vida que pueden poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra capacidad de afrontamiento y de superación, puede darse el caso de que nos sintamos superados y no sepamos cómo seguir, o, simplemente, puede ser que el momento vital en el que nos encontramos nos ha despertado emociones que, o bien, no habíamos sentido (con lo cual la sensación de extrañeza, de miedo a lo desconocido y de no saber cómo manejarlas serán importantes), o bien, no las habíamos sentido con tanta intensidad y eso puede asustarnos.

No tiene que existir un trastorno psicológico para acudir a terapia, de hecho, lo que más nos encontramos en consulta son pacientes que se han visto sobrepasados por la situación en la que se encuentran y no saben cómo manejar sus emociones. Ese es el punto en el que hay que pedir ayuda, cuando nosotros mismos nos vemos atascados y no sabemos por dónde seguir ni cómo hacerlo.

¿Tener síntomas implica tener un trastorno psicológico?

NO. Los síntomas son la prueba fehaciente de que algo no va bien, de que tenemos que actuar, hacer cambios,… Es la forma que tiene nuestro cuerpo de comunicarse con nosotros, sin ese malestar no podríamos hacer nada para solucionar la situación, ya que no seríamos conscientes de la necesidad de cambio.

Cuando los pacientes cuentan en consulta cómo se sienten están muy asustados porque no entienden y no saben de dónde vienen esas somatizaciones… Sin embargo, una vez se les explica la función que tienen las emociones y cómo funciona nuestro cuerpo, en equipo, con ellas, su nivel de ansiedad desciende de forma notable.

Es muy importante puntualizar tres aspectos para diagnosticar un trastorno:

Intensidad del malestar.

Incapacidad que produce en el paciente.

Tiempo que lleva manifestándose dicho malestar.

¿Tomar medicación psiquiátrica es incompatible con ir a terapia?

No lo es, de hecho, psicó[email protected] y psiquiatra deberían realizar un trabajo en equipo.

Desde mi punto de vista, se trabaja mejor cuando el paciente viene sin medicar, salvo que su grado de descontrol sea tan grande que la terapia no se pueda llevar a cabo.

Pero en el caso de estar medicado, la terapia es necesaria para trabajar aspectos cognitivos, emocionales y conductuales que las pastillas no modifican y, de forma paulatina, hacer un decalaje para finalizar el tratamiento farmacológico si es posible.

¿Cómo elegir el profesional adecuado?

Al respecto hay que tener dos cosas claras:

Que esté [email protected]/[email protected] (con máster) en psicología, no se debería de ir a terapeutas ni nada similar.

Que esté colegiado, ya que la colegiación es garantía de formación y control de su actividad profesional.

En cuanto a la orientación profesional, en mi opinión, la corriente cognitivo-conductual es la que cuenta con mayor evidencia científica.

Y, finalmente, algo que me parece realmente importante es que paciente y psicó[email protected] encajen, que se genere una relación de confianza, que exista una buena conexión entre ellos… De lo contrario, el/la psicó[email protected] no podrá llegar donde debe.