Cuatro diputadas y un diputado del PSOE de Castilla y León, entre la treintena que acapara la mitad de iniciativas al Congreso

Aurora Florez, diputado del PSOE por León. / Ical

Las diputadas socialistas por León, Zamora, Burgos y Palencia, Aurora Flórez, Mar Rominguera, Esther Peña y Luz Martínez Seijo y el diputado por Soria, Javier Antón, se encuentran entre la treintena de los parlamentarios, en su mayoría del PSOE, que acaparan la mitad de las preguntas orales y escritas, las peticiones de documentación y las solicitudes de comparecencias y de creación de comisiones en la Cámara Baja en lo que va de legislatura.

Según datos oficiales del registro del Congreso recogidos por Servimedia sobre el trabajo parlamentario de los diputados, el socialista Miguel Ángel Heredia es el más activo con un total de 5.396 iniciativas entre preguntas orales y escritas, peticiones de informes, de comparecencia y de creación de comisiones.

Entre los datos analizados figuran preguntas orales y escritas, peticiones de informes, de comparecencia y de creación de comisiones. El control nominal de la actividad parlamentaria no recoge las proposiciones de ley y no de ley, mociones, enmiendas y otras actividades de cada diputado, por lo que una parte de su labor no es cuantificable.

Junto a Heredia, otros 29 diputados, 25 de ellos del PSOE, acaparan el 49,15 por ciento de esas iniciativas, un total de 57.876. Entre esa treintena de parlamentarios solo hay dos de Unidos Podemos (Yolanda Díaz y Eva García Sempere), ninguno de Ciudadanos ni del PNV, uno de ERC (Joan Olòriz), y dos del Grupo Mixto, en concreto uno del PDECat (Carles Campuzano) y el de Foro Asturias (Isidro Martínez Oblanca).

En esa lista de treinta diputados están también los socialistas Aurora Flórez, Josefa González, María Jesús Serrano, Ángeles Álvarez, Margarita Pérez, Mar Rominguera, Rocío de Frutos, Zaida Cantera, Pablo Bellido, Esther Peña, Felipe Sicilia, Sebastián Franquis, Joan Ruiz, Patrocia Blanquer, Luz Martínez Seijo, Gonzalo Palacín, Marc Lamuà, José Juan Díaz Trillo, Elvira Ramón, Javier Antón y César Luena.

Otros treinta diputados tienen su contador a cero en este tipo de iniciativas, entre ellos varios que formaron parte del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, por lo que su actividad parlamentaria era la vinculada a la labor gubernamental. Es el caso de los exministros Fátima Báñez, Rafael Catalá, Dolores de Cospedal, Isabel García Tejerina, Íñigo Méndez de Vigo, Cristóbal Montoro, Dolors Montserrat, Álvaro Nadal, Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Igancio Zoido, y el ex secretario de Estado José Luis Ayllón.

En esa parte de la lista están también los diputados del PP por Soria, Jesús Posada, y por Zamora, José María Barrios.