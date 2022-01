Pleno del Ayuntamiento en el que se aprobaron los presupuestos de Ponferrada. / C. Sánchez

Los pedáneos de Santo Tomás de las Ollas, Dehesas, San Esteban de Valdueza y Villanueva de Valdueza, todos ellos del PP, han presentado un recurso de reposición contra el pleno de presupuestos celebrado el pasado 30 de diciembre alegando que las cuentas marginan a sus localidades al no dar voz a sus representantes en la citada sesión. El presidente de la junta vecinal de Santo Tomás, Carlos Fernández, afirmó en declaraciones a Radio Bierzo que la concejalía de Medio Rural "no respeta a quienes han sido elegidos en las urnas" y amenaza con acudir a los tribunales si no se repite el pleno.

La respuesta del equipo de Gobierno ha llegado en forma de nota de prensa en la que asegura que "todos los pedáneos, no sólo los del PP, fueron convocados en tiempo y forma a ese pleno, tal como prevé la ley y como oportunamente consta en los registros de este Ayuntamiento". Además, señala que en esa convocatoria se puso a disposición de los representantes de las juntas vecinales la información y los expedientes relacionados con el pleno de presupuestos, así como un equipo informático y la asistencia de un funcionario para ayudarles en sus consultas.

Sin embargo, "de los cuatro pedáneos que firman la impugnación sólo dos solicitaron acceder a dicha información" y "el alcalde pedáneo de Santo Tomás de las Ollas estuvo presente en el pleno y en ningún momento solicitó la palabra, por lo que ésta no se le denegó y no puede afirmar sin mentir que no se le permitió intervenir en el pleno", explica la nota.

De este modo, desde el equipo de Gobierno que forman PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo lamentan que esta impugnación responde a "intereses espurios que buscan retrasar todo lo posible la aplicación del presupuesto poniendo en riesgo las inversiones previstas y la llegada de fondos europeos", inversiones entre las que se encuentra la mejora de infraestructuras en el polígono de La Llanada, en Santo Tomás de las Ollas, "lo que de muestra la falsedad de lo que dice el pedáneo, asegurando que no se contemplan inversiones para su pedanía", o la remodelación del consultorio médico de Villanueva de Valdueza.