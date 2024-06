Pablo Clavería expuso este miércoles sus cuatro razones para creer en la remontada de la Ponferradina ante el Córdoba este domingo y mantener vivo el sueño del ascenso para el equipo berciano: “Lo primero es que la ilusión no la podemos perder; segundo, las sensaciones que tenemos del partido de ida, donde el equipo jugó de tú a tú ante el Córdoba; tercero, la unión del vestuario dentro y fuera del campo; y cuarto, que todos hemos venido con una misión”. La de ascender a Segunda, claro.

El centrocampista madrileño pasó por la sala de prensa de El Toralín tras la sesión de entrenamiento de este miércoles asegurando que “la resaca postpartido ya se ha pasado. Los dos últimos meses el equipo se comportado como una verdadera familia, superando momentos complicados, y hemos llegado al playoff. Es una pena que se nos ha puesto en contra, pero con la confianza de los últimos meses estamos tranquilos y con ganas de que llegue el domingo”.





A pesar de que la Ponferradina necesita ganar por al menos dos goles de diferencia al Córdoba, Clavería espera un partido “similar” al de la ida: “El otro día fue un partido de tú a tú, pero ellos acertaron y nosotros no. Habrá tensión. Hay que ser conscientes del marcador pero no podemos perder la calma. Tenemos 90 minutos para ganar ese partido y hay que saber jugar con los tiempos desde el primer minuto. Tenemos que ser un equipo maduro para darle la vuelta”.

Quizá lo que más preocupe es esa necesidad de meter dos goles o más para un equipo al que le ha costado ver puerta esta temporada: “Es una situación de todos, no sólo de los de arriba. Son momentos y no hay que darle más importancia. Si hay ocasiones como las que tuvimos en la ida, acabarán entrando”.

Por otro lado, Clavería quiso mandar un mensaje positivo ante el pesimismo de una parte de la afición berciana tras la derrota del domingo: “Ahí dentro nos abstraemos de eso y nos quedamos con lo positivo. El resultado de la ida puede hacer pensar eso, pero nuestra ilusión es grande y la de la gente tiene que ser la misma. Si no tenemos ilusión por levantar esto ante un estadio lleno… Es una situación preciosa”.

Lo que tiene claro el jugador blanquiazul es que no es momento de pensar en lo que pueda pasar el lunes tras la eliminatoria: “El que esté pensando en vacaciones se está equivocando mucho. Me soprendería que pasara eso, no creo que nadie piense así. Nos jugamos mucho todos, tanto el club como nosotros personalmente”.

Ánimos de Leo Harlem a la Ponferradina

El humorista Leo Harlem estuvo presente este miércoles en el estadio de El Toralín, donde aprovechó para conocer las instalaciones y entrar al vestuario a mandar un mensaje de ánimo a la plantilla de la Ponferradina para remontar la eliminatoria ante el Córdoba y meterse en la final del playoff de ascenso.