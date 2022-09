Cuerpo a tierra

Tiene razón el hostelero de El Rincón, por eso se ha hecho viral su cartel en la puerta del bar anunciando el cierre para ir a Galicia y hacer el Camino de Santiago: “Que-me-lo-merezco Muchas-Gracias por-su-comprensión y disculpen-las-molestias!!! Yo”. Terminado agosto, las vacaciones y las fiestas es mejor desaparecer, y si se vuelve con la ayuda del apóstol, mejor, tal como viene la temporada.

En realidad habría que salir huyendo, pero dónde, todos tienen la misma inflación de espanto. Y todavía no se sabe a quién le caerá el castigo añadido de la recesión. La temporada tiene muy mala pinta y si se mira la cara de Putin, peor. Para colmo los políticos solo piensan ya en elecciones.

Temporada electoral

En la calle, en la televisión, en las redes sociales, no van a dejar nada libre de mensajes electorales. De esto sí que va a ser imposible librarse. Y visto lo que son capaces de hacer, encima van a venir contando cómo lo van a solucionar. Año y pico en este plan. A saber. A finales de mayo son las elecciones locales y en las 12 comunidades que no las tienen por separado. Se libran Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco. El PSOE se juega mantener el poder en nueve comunidades y casi 60 grandes ciudades. Entre ellas León. El PP solo se juega Madrid y Murcia, además de unas cuantas capitales. Pero parte con las encuestas a favor, si no se han parado los efectos positivos del cambio en la presidencia del partido y del triunfo en Andalucía.

El 28 de mayo será fundamental también para la siguiente batalla, las elecciones generales a finales de año o cuando las convoque Pedro Sánchez, que lo hará lo más tarde que pueda. En realidad vamos a sufrir todas las campañas cruzadas y la vez. ¿Cómo se nos va a ir quedando la cara viendo cuánto sube la deuda pública mientras todos los gobiernos gastan y gastan para intentar convencernos de que han hecho todo lo que prometían?

Parejas gubernamentales imposibles

Espectáculo aparte lo seguirán dando los gobiernos de coalición, que están haciendo bueno ese dicho de que la mejor forma de fastidiar una pareja es casándose. No se hablan PSOE y Unidas Podemos en el gobierno Sánchez, incluso tampoco entre Unidas y Podemos. Ni ERC y Junts en Cataluña, y PP y Vox van parecido en Castilla y León: qué escenas en las Cortes, qué falta de educación y solo para hacerse notar.

Por no hablar del propio Pedro Sánchez y su vicepresidenta Yolanda Díaz, que no se sabe si trabajan para ir juntos o se hacen la competencia en la izquierda, si se necesitan o serán la perdición de uno u otra. Y en la derecha derecha, por no ser menos, se han inventado otra pareja imposible: Santiago Abascal y Macarena Olona.

Más imposibles

Esta temporada sería buena para intentar arreglar un poco la sanidad, que está al borde del colapso. Se puede acabar con un gran servicio público por falta de presupuesto, desde luego, pero también por el agotamiento de unos y la descarada actitud poco colaborativa de otros, intocables todos desde la pandemia porque son unos héroes. La dependencia, la gestión contraincendios, las carreteras... todo está en el límite. De la educación mejor no hablar porque ya se ha visto que son incapaces de llegar a un pacto. Y menos en tiempo electoral. Está tan manoseada como la administración de Justicia. Solo hablan de impuestos para echárselos en cara, unos porque los bajan y otros porque los suben. Sin explicar para qué lo hacen y sin llegar a proponer una verdadera reforma fiscal.

Solo queda el consuelo de que las cosas suelen terminar siendo mejor de lo que la prospectiva vaticina. Además, después de la Gran Recesión y de la pandemia, ya estamos curados de espantos.

Ángel M. Alonso Jarrín

@AngelM_ALONSO