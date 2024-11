El cultivo del olivo y el consumo de los productos derivados centrarán una jornada internacional en el Campus de Ponferrada 

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León acogerá, el próximo 14 de noviembre, la primera jornada internacional del proyecto EcoOlivo titulada ‘EcoOlivo y consumo sostenible en el sector alimentario’ organizada por el grupo de investigación MKTING Research de la Universidad de León, en colaboración con el proyecto europeo EURECA-PRO.

El evento, contará con la participación destacada del experto internacional de la Technical University of Crete (Grecia), Panagiotis Regkouzas, miembro de la alianza EURECA-PRO, quien ofrecerá una visión global sobre los desafíos del desarrollo sostenible en la olivicultura. Además, varios ponentes de la Universidad de León impartirán conferencias sobre temas como el consumo consciente, la recuperación de paisajes olivícolas y estrategias de marketing sostenible, entre otras. El programa para ese día también incluye una mesa redonda y talleres prácticos centrados en el posicionamiento de productos derivados del olivo en mercados nacionales e internacionales.

La jornada internacional comenzará a las 9.30 de la mañana con la recepción de participantes para continuar con el discurso de apertura a cargo de Rosana Fuentes Fernández, presidenta de la Jornada que explicará en qué consiste el proyecto EcoOlivo y su relación con la sostenibilidad en el sector alimentario. Después será el turno de la conferencia inaugural a cargo de Panagiotis Regkouzas, de la Universidad Técnica de Creta, en Grecia, con el título ‘The Importance of Sustainable Development in the Food Sector (la importancia de un desarrollo sostenible en el sector alimentario) en la que ofrecerá una visión sobre los principales retos de desarrollo sostenible aplicados a la producción y consumo de alimentos, desde el punto de vista del cultivo del olivo.

Continuará con otra conferencia titulada ‘El aceite de oliva y la salud’ a cargo de la investigadora de la Universidad de León, Natalia Calvo Ayuso, que abordará la relación entre el consumo de aceite de oliva y sus beneficios para la salud.

Después de una pausa, se abrirá el panel de expertos con tres temáticas, la primera, ‘Innovación y Transformación Sostenible en la Producción de Aceite de Oliva’ a cargo de Pablo Linares Barreal, director de Alimentos de Calidad del Bierzo, que desgranará las innovaciones tecnológicas y prácticas sostenibles en la producción de aceite de oliva para mejorar la competitividad y reducir el impacto ambiental. También desde la comarca del Bierzo, Roberto Arias Fernández, coordinador técnico del Anillo Verde en el Ayuntamiento de Ponferrada e Isidro Canóniga, fotógrafo, abordarán ‘la cultura del olivo en el Bierzo’, en la que expondrán la tradición y producción del olivo en esta comarca, así como su impacto cultural, económico y gastronómico y mostrarán fotografías que ilustran estos aspectos.

El panel de expertos se cierra con Rosana Fuentes Fernández, de la Universidad de León con el título ‘Economía circular en la producción del aceite de oliva’ que discutirá cómo se aplica la economía circular en la producción del aceite de oliva, enfocada en la reutilización de recursos, reducción de residuos y sostenibilidad.

Mesa redonda y taller práctico

Ya por la tarde, la jornada se cerrará con una mesa redonda titulada ‘Diálogo entre innovación y tradición en la Olivicultura’ con varios ponentes de la Universidad de León: María Fernández Raga, Fernando González Andrés, Rebeca Cobos Román y Natalia Gómez Marín que, con José Ramón Rodríguez Pérez como moderador, abordarán la integración de nuevas tecnologías, como bioestimulantes microbianos y aplicaciones de celulosa nanocristalina y biochar, enfocándose en cómo estas innovaciones pueden complementar las prácticas tradicionales para promover un modelo de producción sostenible en el cultivo del olivo.

Y, finalmente, para cerrar habrá un taller práctico titulado ‘Marketing para el Consumo Sostenible’ dirigido por el profesor de la Universidad de León, Óliver Torres Reynoso, que explorará el marketing aplicado al consumo de alimentación sostenible y presentará las estrategias más conocidas en este sector.

Antes de terminar, se resumirán los aprendizajes y se abrirá un espacio para el intercambio de ideas y de contactos entre los participantes.