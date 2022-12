Cultura desestima la incoación del expediente de declaración BIC de las torres de refrigeración y chimeneas de Compostilla II

Central térmica de Compostilla II. / EBD

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha decidido desestimar la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de las dos torres de refrigeración y chimeneas de la central térmica de Compostilla II, tras conocer el último informe remitido por los expertos a la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Con fecha 28 de diciembre de 2022, se recibió un informe preliminar del ‘ESTUDIO ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL EN CHIMENEAS Y TORRES DE REFRIGERACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, EN CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA’, elaborado por Estudio de Ingeniería Civil SL, en colaboración con INGETURARTE SL, dicho informe establece en su apartado final que será la magnitud del coste de los trabajos de reparación y de mantenimiento que se han de acometer la que guíe la decisión de conservar o no dichas instalaciones, formulando una cuantificación de dichos gastos.

Chimenea de grupo 3, reparación, 240.942,67 euros, y mantenimiento a 25 años 997.811,77 euros.

Torre de refrigeración de G4, reparación, 3.092.451,52 euros, y mantenimiento a 25 años 5.316.651,35 euros

Torre de refrigeración de G5, reparación 5.331.506,9 euros, y mantenimiento a 25 años 5.316.651,35 euros.

Visto todo lo anterior los trabajos de reparación para asegurar la viabilidad y seguridad de los elementos que podrían aportan la singularidad desde el punto de vista patrimonial ascendería a 8.664.901,16 euros y su mantenimiento a 25 años 11.631.114,47 euros, lo que supone un montante total de 20.296.015,63 euros, y ello sin contar los costes de reparación y mantenimiento de las dos chimeneas que no han entrado en el estudio y la futura indemnización a Endesa por las pérdidas generadas en derechos ya adquiridos al no poder valorizar los materiales provenientes de una demolición no ejecutada y el incumplimiento de los contratos formalizados con las empresas encargadas de dicha demolición.

Por todo lo anterior, dados los elevadísimos importes de gasto que vendrían aparejados a la declaración BIC de las dos torres de refrigeración y las chimeneas de la central térmica de Compostilla II, y teniendo en cuenta diversos criterios patrimoniales, se entiende que con dicha decisión podrían resultar seriamente afectados los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. En este sentido, la Junta sigue trabajando en contribuir a la soberanía energética de España mediante la búsqueda de nuevas formas y fuentes de explotación.