Javi Rey salió a la sala de prensa del Reino de León visiblemente enfadado por lo que había visto sobre el terreno de juego y aseguró que “sentimos impotencia, rabia y estamos fastidiados por los futbolistas. Jugamos contra el mejor equipo de la categoría y hacerlo con diez desde el minuto 27 condiciona mucho el partido. El partido hasta ahí estaba igualado y, lo que es el fútbol, con diez jugamos mejor y tuvimos una ocasión muy clara. En la segunda parte ajustamos bien para aguantar sus ataques y la acción del gol ya la visteis todos, es un gol que no puede subir nunca al marcador y eso vuelve a condicionar el partido”.

El entrenador de la Ponferradina no quiso entrar a valorar la roja a Mula: “Es una decisión del árbitro sacar roja directa y hay que adaptarse a ello. Le doy valor y felicito el esfuerzo de mis jugadores en un escenario nada fácil. Bastante tengo con mis decisiones como para valorar las del árbitro, pero la que sí se valora es la del minuto 75 porque es un gol en claro fuera de juego“.





A pesar de quedarse a 13 puntos del liderato que ostenta la Cultural, Javi Rey aseguró que “no vamos a pensar en eso, sino en el próximo partido. Tenemos Copa el miércoles y un partido difícil ante el Zamora el domingo. La distancia es importante pero esta liga es muy larga. El esfuerzo fue espectacular y mañana toca recuperar física y psicológicamente. Me fastidia que jueguen así con nuestro trabajo”.

El técnico ourensano reconoció que el vestuario estaba “jodido, ¿cómo van a estar? La rueda de prensa es complicada porque nos sentimos como tú has dicho al principio –robados, según preguntó un periodista–. Es un día fastidiado porque ves cómo está la gente y que jueguen con tu trabajo es fastidiado, pero nos levantaremos. Vengo de muy abajo y sacaremos esto adelante, seguro”.

Finalmente, Javi Rey confesó que su primer derbi con la Ponferradina fue “espectacular. Me fastidia porque estuvo condicionado por una decisión que no depende de los equipos. Era un partidazo entre dos de los mejores equipos de la categoría. La previa fue muy sana por las calles y en el campo igual, cada uno animando a su equipo, y se vivió un bonito derbi dentro y fuera, la pena es que no se pudiera jugar once contra once”.