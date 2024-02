El entrenador de la Ponferradina asegura que su equipo saldrá a ganar "como siempre" y no se fía del supuesto mal estado de la Cultural

Íñigo Vélez. / EBD

Ponferradina y Cultural dirimen este domingo en el Reino de León un derbi provincial que llega a los cien partidos. Desde el lado berciano, Íñigo Vélez plantea el encuentro sabiendo bien lo que es un partido de estas características –”y más después del resultado de la primera vuelta”, ironizó– y con la única duda de si Dacosta se recuperará del golpe en el tobillo que sufrió ante el Unionistas, toda vez que Mángel y Sibille están descartados.

Vélez descartó que le sirva no perder en León y aseguró que “yo quiero ganar siempre, otra cosa es que si luego no puedes ganar, no perder es bueno, pero la idea en cualquier partido es salir a ganar y con esa idea estamos arriba”. El técnico blanquiazul apuntó que el del domingo “es un partido muy bonito para nosotros y para el aficionado, increíble. Tenemos que salir a ganar por la afición, pero siempre planteamos los partidos con la idea de controlarlos y ser protagonistas, lo que pasa es que enfrente hay un rival y es difícil hacerlo durante los 90 minutos”.

El entrenador de la Deportiva corroboró lo dicho por Yuri el miércoles respecto a la identificación de su vestuario con la rivalidad entre ambos equipos: “Son conscientes del partido que es y todo lo que mueve alrededor. También venimos de un palo grande con el empate del otro día y hay ganas de volver a ganar”.

En cuanto al partido que espera en el Reino de León, Vélez insistió en que “intentaremos controlar el partido, pero delante tenemos un rival y hay que amoldarse a las fases del partido. Sabemos lo que nos vamos a encontrar”. En ese sentido, el técnico vasco rechazó la idea de que la Cultural esté en un mal momento: “No leo ni escucho nada, pero no me lo creo para nada. La Cultural es un equipo muy bueno y lo lleva demostrando todo el año”.

Por último, Íñigo Vélez se refirió a la afición blanquiazul, que se acercará a los 2.000 seguidores en las gradas del estadio leonés: “La afición me ha sorprendido en otros desplazamientos, como Salamanca o San Sebastián, siempre hay gente de los nuestros cuando jugamos fuera de casa. Tienen que disfrutarlo y sentirse orgullosos del equipo, pero también ser exigentes y animar como hasta ahora porque es de agradecer el empuje que nos dan”.

Cultural-Ponferradina, un derbi centenario

El derbi provincial entre la Ponferradina y la Cultural Leonesa alcanzará este domingo el centésimo enfrentamiento entre dos equipos que acaban de celebrar sus respectivos centenarios. Deportiva y Cultural se han visto las caras en Regional, en Tercera, en Segunda B, en la Copa del Rey y, ahora, en Primera RFEF con un balance favorable para los leoneses, que han ganado en 45 ocasiones –la última el pasado mes de octubre– por las 31 victorias de la Ponferradina, con 23 empates.

Comunicado conjunto de ambos clubes

A 48 horas del derbi, Ponferradina y Cultural emitieron este viernes un comunicado conjunto animando a sus aficiones a vivir un partido “pleno de sentimiento deportivo, respeto y fair play durante toda la jornada del domingo” para “ser ejemplo de cordialidad y trasladar a todos los niveles la imagen de grandeza de nuestra provincia”, poniendo como ejemplo el ambiente vivido en el partido de la primera vuelta en Ponferrada.

Cultural-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Cultural-Ponferradina de la vigésima cuarta jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF se disputa este domingo, 18 de febrero, a las 17.00 horas en el estadio Reino de León. El partido se podrá seguir en directo a través de la plataforma FEF TV.

El árbitro del encuentro será el gallego Daniel Pastoriza Iglesias, que esta temporada ya dirigió el Ponferradina-Rayo Majadahonda en El Toralín. En total, ha arbitrado en dos ocasiones al equipo berciano y ambas se saldaron con victoria, ya que fue el colegiado del Ponferradina 1 Guijuelo 0 de la temporada 2018-19 en Segunda B.