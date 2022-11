Campus de Ponferrada. / QUINITO

El Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEx) de la Universidad de León (ULE) ha organizado el seminario titulado ‘English for your daily life and for travelling’ (Inglés para tu vida diaria y para viajar), que se va a desarrollar en el Campus de Ponferrada a partir del 1 de diciembre de 2022, y que prolongará sus clases todos los jueves de 17 a 18:30 horas hasta el 25 de mayo, con un total de 33 horas lectivas.

Se trata de un programa especialmente dirigido a alumnos del PIEX, aunque está también abierto a personas mayores de 50 años, (con un nivel A2-B1 europeo), que quieran ampliar y mejorar sus conocimientos de inglés, y también al público en general.

Desde la organización se apunta que tiene una finalidad práctica: mejorar la competencia comunicativa, y que la oferta es de 20 plazas. El objetivo que se persigue con esta iniciativa es que los alumnos del PIEx y otras personas adultas mayores afiancen conceptos de la lengua inglesa en diferentes situaciones cotidianas (en casa, en la calle, en un negocio, etc.) y a la hora de realizar un viaje (en el aeropuerto, en un alojamiento de alquiler).

Las clases serán impartidas por Cristina Álvarez Calvo, profesora de Inglés en el IES Tierra de Campos de Villalpando (Zamora), y darán comienzo el jueves 1 de diciembre con una sesión titulada: ‘En casa: mi rutina diaria (acciones de nuestro día a día, descripción de mi casa)’.

Curso de inglés en el Campus de Ponferrada

Los contenidos se han organizado en dos grandes bloques. El primero esta dedicado a ‘Inglés en nuestro día a día’, y el segundo a ‘Inglés a la hora de viajar’. En las diferentes sesiones los participantes aprenderán los adjetivos de descripción física y de personalidad a la hora de hablar de uno mismo u otra persona, las profesiones, los miembros de la familia, las acciones cotidianas y la hora. También se abordarán las partes de la casa, la comida, las partes de la ciudad. las prendas de vestir y las preposiciones.

Otros de los temas será el estudio de las diferentes tradiciones y festividades de los países de habla inglesa, y el vocabulario específico de momentos como Halloween, Christmas, Carnival, y Easter, así como el léxico sobre las vacaciones: los diferentes tipos de alojamientos, lugares que visitar, etcétera. Para todo ello las clases contarán con el apoyo de la visualización y comentarios de vídeos en inglés.

El precio de la matrícula se ha fijado en 150 euros, cantidad que se reduce a 130 para alumnos del PIEx, de la Universidad de León, y personas en situación de desempleo. Quienes estén interesados podrán formular su inscripción a través del siguiente enlace: http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=2622