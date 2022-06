Los Cursos de Verano de la ULE ofrecen una amplia oferta de formación estival que en este 2022 aumenta a 43 cursos, nueve más que el año pasado, junto a los 15 que ofrece la Escuela de Innovación Educativa, un amplísimo abanico que se desarrollará en 13 localidades de la provincia con contenidos para todos los gustos gracias a una inversión cercana a los 70.000 euros.

La vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, María Dolores Alonso Cortés, destacó en la presentación de los cursos su afán por "mostrar fuera de nuestras aulas el conocimiento que se genera en la universidad, y de continuar enseñando y aprendiendo en un ambiente más distendido. Son también, un lugar de encuentro de estudiantes, de profesionales y de investigadores de reconocido prestigio, que comparten sus conocimientos sobre temas de interés".

Además, Alonso Cortés destacó que por primera vez los Cursos de Verano de la ULE están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030, "porque su cumplimiento requiere de un compromiso firme de toda la sociedad, que no se puede posponer, y porque estamos firmemente convencidos de que las instituciones no solo no lo deben ignorar, sino que han de liderarlo".

Temática variada con presencia en toda la provincia

Desde la Universidad de León mostraron su confianza en repetir e incluso mejorar las cifras del pasado verano, cuando 646 alumnos se matricularon en los Cursos de Verano y otro centenar en la Escuela de Innovación Educativa. En esta ocasión, además de los campus de León y Ponferrada, acogerán también alguno de los seminarios Astorga, La Bañeza, Cistierna, Cubillos del Sil, Montes de Valdueza, Murias de Paredes, Valencia de Don Juan, Villadangos del Páramo, Villarejo de Órbigo, Villablino y Villafranca del Bierzo.

En cuanto a la variedad temática, los cursos van desde el estudio del patrimonio natural y artístico de la provincia hasta la alimentación y la salud, pasando por las tecnologías, el arte, los viajes o el cine, sin olvidar clásicos como la XXXVI edición de los Cursos Internacionales de Música de Villafranca del Bierzo o una interesante propuesta dedicada a los 130 años de la Casa Botines.

Nueva edición de la Escuela de Innovación Educativa

En cuanto a la Escuela de Innovación Educativa, el director del Área de Extensión, Raúl Barba, explicó que los 15 cursos "se van a desarrollar en la primera semana de julio, del 4 al 8, y abordarán multitud de temas relevantes para el momento educativo y social actual. Todos tendrán una duración de once horas, ocho de ellas presenciales, impartidas en jornada de mañana y tarde, y con partes teóricas y prácticas". Diez de las propuestas son de carácter general para todo el ámbito educativo y cinco son específicas para el área de educación física.

Cursos de Verano de la ULE 2022

A continuación relacionamos toda la oferta de Cursos de Verano de la ULE y los de la Escuela de Innovación Educativa, con enlaces a cada uno de ellos para formalizar la inscripción y conocer más sobre su programa.

Cursos online

Cursos presenciales

Curso semipresencial

Escuela de Innovación Educativa