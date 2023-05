Dani Ojeda: "La moneda nunca cayó de nuestro lado"

Dani Ojeda. / QUINITO

Dani Ojeda fue el encargado de dar la cara en la sala de prensa de El Toralín tras la sesión de trabajo que la Ponferradina llevó a cabo en el Anexo. Tres dias después de consumar el descenso a Primera RFEF, el jugador canario confesó que el domingo "fue un día muy duro y ha sido un año muy duro. Perder la categoría siempre es un palo, aunque sabíamos que no dependíamos de nosotros e incluso ganando aún había mucho que remar. Ver las caras de gente y trabajadores que llevan mucho tiempo aquí me dio mucha pena".

Ojeda también siente este descenso en lo personal, ya que la Deportiva es el único equipo en el que ha jugado dos años seguidos como profesional: "Me siento muy partícipe tanto de lo bueno del año pasado como de lo malo de este. He recibido mucho apoyo de la gente y me da pena el descenso. Los jugadores somos los primeros implicados y no hemos sido capaces de lograr el objetivo ni en lo individual ni en lo colectivo".

El futbolista canario resumió la temporada con el doble palo de Naranjo que hubiera significado el 0-1 en El Alcoraz y que terminó saliendo de la portería: "Cuando las cosas van bien, como el año pasado, ganas siete u ocho partidos en el minuto 90 y este año hemos tenido muchas situaciones en contra. La moneda nunca cayó de nuestro lado y eso moralmente cansa mucho". También se refirió a los tres cambios de entrenador con otros tantos modelos diferentes: "La temporada se divide en tres etapas. José (Gomes) buscaba un juego atractivo y el equipo demostró al principio que tenía las cosas claras, pero empezamos a encajar muchos goles y eso provocó su salida. David (Gallego) propuso lo opuesto y dejamos de encajar, pero perdimos definición en ataque. Con Juanfran el objetivo era limpiar la cabeza y el equipo volvió a marcar goles, pero por detalles como los de Burgos u Oviedo se nos va la temporada".

Ante la situación del descenso, Dani Ojeda quiso dedicar dos palabras a la afición de la Ponferradina: "Perdón y gracias. En El Toralín siempre hemos estado rozando los 7.000 espectadores, pero fuera de casa es cuando se me pone la piel de gallina, hasta en Andorra había gente. Quiero darles las gracias por el apoyo y pedirles perdón por no lograr el objetivo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad porque ha sido un año muy complicado y estamos en deuda con ellos".

Futuro

Con dos jornadas aún por delante, Ojeda remarcó que el objetivo es demostrar que "la profesionalidad debe durar hasta el final, son dos partidos para competir y acabar lo más arriba que podamos". En ese sentido, advirtió de que si su próximo rival, el Albacete, llega confiado por enfrentarse a un equipo descendido "se equivoca, no se van a encontrar un partido fácil".

El futbolista blanquiazul también habló sobre el futuro de los integrantes de la plantilla, comenzando por el de Juanfran: "Si sigue o no, es algo que se me escapa, pero creo que hay que agradecer que asumiera el reto porque vino en una situación muy difícil y logró liberarnos la cabeza, aunque los resultados no han estado de nuestro lado. La plantilla ha intentado dar su mejor nivel y es gracias a su gestión".

En cuanto a su propio futuro, Dani Ojeda aseguró que "de momento no tengo propuestas de la Ponferradina" e ironizó con que "se sigue especulando" con su supuesta firma con otros equipos: "Quedo libre y seguro que será un verano de escuchar muchas opciones, pero voy a esperar a que termine todo".