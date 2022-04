Dani Ojeda celebra el gol ante el Lugo. / QUINITO

La Ponferradina completó este miércoles una nueva sesión de entrenamiento para preparar el partido del sábado en Fuenlabrada, al término de la cual compareció ante los medios uno de los protagonistas de la victoria ante el Lugo, Dani Ojeda, autor del tercer gol ante los gallegos. El jugador canario reconoció que "necesitábamos esta victoria para recuperar sensaciones".

En lo personal, Ojeda admitió que "habré visto el gol cien veces en estos días. Tenía claro lo que iba a hacer, aunque el disparo desde fuera del área no es una de mis virtudes, y me salió un tiro buenísimo. Hay momentos de la temporada en los que no entra nada y esta vez el único tiro que hago en todo el partido entra por la escuadra".

Tanto por su gol como por el partido realizado ante el Lugo, Dani Ojeda cree que es el momento de pasar página de la crisis de resultados de los últimos dos meses y mirar con optimismo al futuro: "Tanto en Almería como contra el Lugo el equipo volvió a tener el balón y conseguimos crear ocasiones de peligro. Podría haber algo físico también, pero yo lo achaco más a lo mental, con tantos partidos en los que nos remontaban y no lográbamos dejar la portería a cero", añadió en referencia a los malos resultados anteriores.

Mirando al futuro inmediato, el centrocampista de la Deportiva advirtió de que "para el Fuenlabrada el partido del sábado sí puede ser una final y lo van a dar todo. No se les puede dar por muertos, pueden ser más peligrosos que un equipo de mitad de la tabla, pero nosotros vamos con buenas sensaciones y para estar arriba tenemos que hacer todo muy bien y sumar los tres puntos en Madrid". En ese sentido, Ojeda señaló que "no hacemos cuentas de los seis partidos que quedan porque no sirve para nada. Sería un error mirar para los demás, porque de nada sirve que pinche el Oviedo si nosotros no hacemos los deberes".

Por último, apeló al papel de la afición en los tres partidos que restan por disputarse en El Toralín para ayudar al equipo a alcanzar el playoff de ascenso: "Entiendo que haya habido un poco de desilusión por perder la posición que habíamos tenido toda la temporada, pero el ambiente contra el Lugo fue ideal. Después de Fuenlabrada tenemos dos partidos seguidos en casa que son vitales y tenemos que ir de la mano de la afición".