Daniel Lacalle: "Hay que poner en marcha reformas serias que fortalezcan la economía"

El economista Daniel Lacalle fue el nombre propio de la segunda jornada del International Summit Financial de Herrero Brigantina que se celebra estos días en el hotel Ponferrada Plaza de la capital berciana. El también divulgador económico expuso una charla titulada 'Perspectivas económicas y financieras para 2022 y 2023. Regreso al futuro' ante un auditorio completamente lleno.

Lacalle destacó que "La economía española va a tener un frenazo muy importante en 2022, pero en lo relativamente positivo hay que recordar que ese fuerte frenazo no significa entrar en recesión, lo que pasa es que se retrasa la recuperación del PIB del año 2019 por lo menos hasta 2023. Además tenemos una elevadísima inflación, que duplica en algunos casos a los países de nuestro entorno, y eso también es un freno para la recuperación y, obviamente, empobrece a los ciudadanos y a las empresas".

Para poner coto a ese frenazo económico, señaló la importancia del sector primario español, "que puede ayudar mucho a los retos a los que se enfrenta la Unión Europea" y aseguró que "tenemos que hablar de reformas estructurales y olvidar las políticas equivocadas de pactos de rentas, limitaciones de precios, etcétera, que lo único que hacen es empeorar la situación. Hay que poner en marcha reformas serias que fortalezcan la economía".

En este sentido, el economista manifestó que el plan puesto en marcha por el Gobierno de España "es una especie de batiburrillo de cosas que ya están en marcha y otras que no sirven de nada, eso no es un plan de fortalecimiento de la economía española. Como nota le pondría un menos 5, no puede ser peor. Ninguna economía líder de nuestro entorno está llevando a cabo estas medidas intervencionistas. Todo lo que están anunciando se parece más Argentina, país maravilloso con un gobierno atroz, que a los países que están saliendo de la crisis con menos inflación y con menos riesgo que nosotros".

Precio de la electricidad

Daniel Lacalle también hizo referencia a uno de los asuntos más en boga en el panorama económico actual, como es el precio de la energía, recordando que "en España no se puede hablar de libre mercado en la electricidad porque el 80 por ciento del precio está intervenido por el Gobierno. Fuera de todo eso, el Gobierno no baja los precios. Si pudiese hacerlo en cualquier país Argentina y Venezuela tendrían los precios más bajos del mundo. Lo que quiere hacer el Gobierno es pasarle la factura de la subida del precio del gas el año que viene a los mismos consumidores, y además trasladar costes de un lado a otro y subvencionar a las centrales de gas, algo que no tiene ningún sentido. Hay que tomar medidas mucho más lógicas, como bajar impuestos, sacar costes no energéticos de la factura y ligar el término energético de la tarifa al mercado de futuros. España es el único que lo tiene ligado al mercado diario y por eso es noticia todos los días".

España vaciada

Aprovechando su estancia en Ponferrada, Lacalle mostró su opinión sobre las políticas que se están llevando a cabo para revertir la despoblación en zonas como el Bierzo o la provincia de León, asegurando que "si el estímulo público solucionase los problemas de la España vaciada, no existiría la España vaciada, porque tenemos un nivel de intervención pública gigantesco. La idea de que los problemas creados por el intervencionismo se van a solucionar con más intervencionismo no funciona. La España vaciada se llena atrayendo inversión, con impuestos más bajos. Tampoco puede ser que se tarden tres o cuatro años en conceder licencias para invertir".

Por último, también mostró su desacuerdo con el cierre de centrales térmicas en la zona, señalando que "son decisiones políticas. Ahora mismo no tendríamos este problema si no se hubiese llevado a cabo una política energética ideologizada y completamente antiindustrial y anticrecimiento económico".