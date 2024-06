Daños “moderados” en los frutales tras la granizada en Cacabelos

Los frutales del Bierzo sufren daños “moderados” después de la fuerte granizada registrada a última hora de la tarde del martes en Cacabelos, que dejó las calles de la villa teñidas de blanco.

Los técnicos de los diferentes sellos de calidad de la comarca, especialmente de la pera conferencia, la manzana reineta y el pimiento, que están en plena producción, comprobaron a primera hora de esta mañana el alcance de los daños que, por fortuna, no parecen demasiado graves y en principio no van a suponer grandes pérdidas.

El presidente de la Asociación de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, aseguró a Ical que las fincas que se vieron afectadas por la granizada no tienen demasiados árboles. “La zona afectada fue la de Arganza, Quilós, Cacabelos hacia Carracedo y llegando un poco hasta Narayola. Provocó daños, la fruta está marcada y los pimientos presentan hojas rotas. El resto de zonas no tiene daños así que lo positivo es que no cogió una gran zona frutícola”, explicó.

Linares cree que esos daños en la fruta se irán tratando para intentar revertirlos. “En estos días iremos viendo si con los tratamientos que dan los agricultores para recuperar y cicatrizar el cultivo va evolucionando bien”, añade.

El técnico cree que aún es pronto para hacer una valoración precisa, pero cree que la pérdida no será demasiado grande. “No es una gran superficie la afectada, con lo cual dentro de la producción global no creo que se note mucho. Dentro de la producción de esas parcelas que se han visto afectadas, he visto algunas con mucha fruta marcada pero creo que el daño es más leve en la pera. La manzana tiene una piel más fina y le afecta más”, aseguró.

Los agricultores del Bierzo esperan que ahora el tiempo se estabilice y no vuelvan a producirse tormentas como esta, en la que fue necesaria la intervención de los bomberos de Ponferrada y de vecinos de Cacabelos para retirar la cantidad de granizo que se acumuló en las calles de la localidad.